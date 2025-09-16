 Raffaella di Girolamo respondió a los dichos de María José Prieto: “Aquí las mujeres hemos sido las víctimas” - Chilevisión
Minuto a minuto
Tragedia en Lican Ray: Benjamín y Matías, los pequeños hermanos fallecidos tras instalar bandera Buscan a motociclista: Las pistas del tercer involucrado en la muerte de joven en mall de La Florida Alega inocencia: Quién es la azafata chilena detenida en Nueva Zelanda por transportar cocaína oculta VIDEO | Hasta le pidió foto: Artista emocionó al pdte. Boric con especial regalo en la Pampilla "Es tarde para llorar": Carlos Pinto protagoniza crudo spot publicitario para prevenir accidentes por consumo de alcohol
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
16/09/2025 11:38

Raffaella di Girolamo respondió a los dichos de María José Prieto: “Aquí las mujeres hemos sido las víctimas”

La psicóloga se refirió a la defensa que hizo la actriz a su esposo, recordando su propia experiencia e historia de abusos con su padrastro.

Publicado por CHV Noticias

Raffaella di Girolamo habló sobre los dichos de María José Prieto, esposa de Cristián Campos, tras el sobreseimiento del actor luego de la denuncia por presunto abuso sexual en su contra cuando era menor de edad.

La psicóloga reflexionó sobre el proceso en conversación con Revista Ya, donde mostró su decepción por el fallo de la justicia, pero también tuvo palabras para los dichos de la actriz.

Cabe recordar que Prieto, en la defensa que hizo a su marido, habló sobre los abusos que sufrió por parte de su padrastro y cómo esa vivencia le sirvió para enfrentar la acusación. 

En ese contexto, señaló que yo sé cómo se comportan los abusadores, y yo te puedo asegurar, te puedo confirmar, que tengo la certeza de que mi marido no es capaz de hacer una cosa así”.

La reflexión de Raffaella di Girolamo

A raíz de esos dichos, la hija de Claudia di Girolamo comentó que “aquí las mujeres hemos sido las víctimas. Y, como víctima, me resulta peligroso que me pidan opinar sobre otra persona que también ha sido víctima, podría ser una forma de reproducir abuso y violencia y ya la hemos vivido suficiente”.

El foco -aquí y siempre- debe estar en quien ejerció los abusos… Prefiero no entrar en discusiones que desvían la atención”, agregó.

A modo de reflexión, comentó que “esta es una práctica común de quienes ejercen abuso, poner a otras personas a pelear entre sí, manipular vínculos y relatos, porque así dejamos de hablar de ellos, y de esta forma se eximen de rendir cuentas y, más allá de lo judicial incluso, para que se haga justicia, se restaure el daño y se honre la dignidad de todas las personas involucradas”.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Peaje a “luca” en Fiestas Patrias: Revisa dónde, cuándo y a qué hora estarán disponibles

Lo último

Lo más visto

Tragedia en Lican Ray: Benjamín y Matías, los pequeños hermanos fallecidos tras instalar bandera

Profesores, asistentes, apoderados y estudiantes realizaron una velatón en el Colegio de Humanidades de Villarrica en homenaje a los alumnos. Según los describió su profesor, eran "buenos chiquillos".

16/09/2025

Alega inocencia: Quién es la azafata chilena detenida en Nueva Zelanda por transportar cocaína oculta

La mujer de 33 años fue descubierta portando un litro de cocaína líquida al interior de envases de mostaza y ají. La tripulante fue detenida y se encuentra en arresto domiciliario en el país oceánico.

16/09/2025

VIDEO | Hasta le pidió foto: Artista emocionó al pdte. Boric con especial regalo en la Pampilla

A través de redes sociales, se viralizaron registros del momento en que un hombre se acercó al mandatario para entregarle una pintura hecha con sus manos.

16/09/2025

Buscan a motociclista: Las pistas del tercer involucrado en la muerte de joven en mall de La Florida

Tras el confuso incidente que dio muerte al joven de 27 años, la Fiscalía reveló que está en búsqueda de un sujeto que habría agredido a la víctima.

16/09/2025