Raffaella di Girolamo respondió a los dichos de María José Prieto: “Aquí las mujeres hemos sido las víctimas” - Chilevisión

La psicóloga se refirió a la defensa que hizo la actriz a su esposo, recordando su propia experiencia e historia de abusos con su padrastro.

Raffaella di Girolamo habló sobre los dichos de María José Prieto, esposa de Cristián Campos, tras el sobreseimiento del actor luego de la denuncia por presunto abuso sexual en su contra cuando era menor de edad.

La psicóloga reflexionó sobre el proceso en conversación con Revista Ya, donde mostró su decepción por el fallo de la justicia, pero también tuvo palabras para los dichos de la actriz.

Cabe recordar que Prieto, en la defensa que hizo a su marido, habló sobre los abusos que sufrió por parte de su padrastro y cómo esa vivencia le sirvió para enfrentar la acusación.

En ese contexto, señaló que “yo sé cómo se comportan los abusadores, y yo te puedo asegurar, te puedo confirmar, que tengo la certeza de que mi marido no es capaz de hacer una cosa así”.

La reflexión de Raffaella di Girolamo

A raíz de esos dichos, la hija de Claudia di Girolamo comentó que “aquí las mujeres hemos sido las víctimas. Y, como víctima, me resulta peligroso que me pidan opinar sobre otra persona que también ha sido víctima, podría ser una forma de reproducir abuso y violencia y ya la hemos vivido suficiente”.

“El foco -aquí y siempre- debe estar en quien ejerció los abusos… Prefiero no entrar en discusiones que desvían la atención”, agregó.

A modo de reflexión, comentó que “esta es una práctica común de quienes ejercen abuso, poner a otras personas a pelear entre sí, manipular vínculos y relatos, porque así dejamos de hablar de ellos, y de esta forma se eximen de rendir cuentas y, más allá de lo judicial incluso, para que se haga justicia, se restaure el daño y se honre la dignidad de todas las personas involucradas”.