“Logré meterlo a la cárcel”: María José Prieto reflexionó sobre su caso de abuso con denuncia a Cristián Campos - Chilevisión

La actriz estará esta noche en Podemos Hablar, donde repasará los difíciles momentos que enfrentó tras la denuncia por abuso sexual en contra de su marido y los recuerdos de su propia historia.

María José Prieto recordó su experiencia como víctima de abuso sexual tras el fallo que sobreseyó a Cristián Campos por prescripción de abusos deshonestos en contra su hijastra Raffaella Di Girolamo.

La actriz estará esta noche en el capítulo estreno de Podemos Hablar, instancia en donde habló sobre los abusos que sufrió por parte de su padrastro y cómo esa vivencia le sirvió con lo ocurrido con su esposo.

“Que acusen a un hombre inocente de algo que no ha hecho es algo muy duro. Sobre todo, que yo viví algo similar, pero con una acusación verídica”, señaló.

María José Prieto recordó abusos de su padrastro

María José Prieto hizo una comparación entre lo que ella y su hermana vivieron y la denuncia que enfrentó Cristián Campos y compartió una reflexión sobre cómo funcionó la justicia en los dos casos.

“Yo cuando tenía nueve años, de los nueve a los dieciséis años fui abusada por mi padrastro y logré meterlo a la cárcel. Porque si bien son delitos que están prescritos, existen pruebas. Y sí se pueden meter a la cárcel a las personas“, expuso.

Según ella, en el caso de su marido “la justicia hace lo correcto, en este caso de Cristián hicieron lo correcto porque es una persona inocente”.