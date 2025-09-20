Di Girolamo arremete contra “colegas destacados” por su reacción ante querella contra Campos - Chilevisión

En su primera entrevista tras la querella presentada por su hija Raffaella contra Cristián Campos, la actriz criticó la reacción de algunos colegas, reafirmó si apoyo a la psicóloga y aseguró que “un abusador actúa en las sombras, en la confianza y en el amor”.

En su primera entrevista tras la querella por abuso sexual que su hija Raffaella interpuso contra Cristián Campos, Claudia Di Girolamo no solo entregó detalles de cómo ha vivido el proceso, sino que también apuntó a la reacción de algunos de sus “colegas destacados”.

La actriz habló con The Clinic y contó lo unidas que se encuentran con su hija, cómo han llevado el proceso judicial como familia y las consecuencias que ha tenido este mediático caso. Y es que si bien el caso se hizo público en marzo de 2024 cuando se anunció la querella, como grupo familiar supieron del testimonio de Raffaella a fines de 2020.

En el plano judicial, Campos fue sobreseído tanto por la Corte de Apelaciones como por la Corte Suprema. Esto, pese a que en primera instancia el juez Edgardo Gutiérrez dio por acreditados tres hechos de connotación sexual en contra de Raffaella di Girolamo, los que por la fecha de ejecución, se encontraban prescritos.

"En estas últimas dos instancias vimos la peor cara de la justicia, que es la indiferencia, y que da pie a la impunidad y a que personas que cometieron delitos tan graves como este puedan malinterpretar y tergiversar esta resolución y lo entiendan como un fallo o una declaración de inocencia", cuestionó la actriz.

"No dudaron en poner un manto de duda"

La intérprete de La Fiera reveló que durante este tipo decidió iniciar "una especie de diario de vida, más que nada para no olvidar”.

Sobre su uso, explicó que “lo escribo a ratos y hace mucho tiempo para llevar un registro y memoria de lo vivido personalmente y como familia. Registro y memoria también, de los comentarios vulgares e insensibles de personas ajenas".



"No solo de columnistas y políticos, sino también de muchos 'colegas destacados' de la escena nacional, que no dudaron en poner un manto de duda sobre la denuncia de mi hija, ironizando y burlándose de un testimonio valiente y brutal de abuso que ninguna niña debiera sufrir jamás”, enfatizó la también académica.

Sobre esto, sostuvo que “estoy segura de que esos comentarios provocaron y ayudaron a generar una atmósfera de desconfianza, de odio y violencia hacia mi familia".

"Crearon un clima de circo mediático en donde todos se sintieron llamados a participar destilando veneno y odio de la manera más vulgar, ordinaria y peligrosa”, agregó.

Los tres actos de "connotación sexual" acreditados por la Justicia

En mayo, el juez Edgardo Gutiérrez "dio porestablecidos tres hechos de connotación sexual entre 1989 y 1995 en contra de la víctima, pero consideró que no pueden ser sancionados al estar prescritos los delitos".

En la sentencia se detallan los tres hechos que fueron reconocidos por el juez y que ocurrieron cuando la víctima tenía entre 11 y 17 años: