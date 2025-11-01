“Sentí la necesidad”: Cristián Campos admite que dio discurso sin permiso en adiós a Tito Noguera - Chilevisión

Pese a subirse al podio sin permiso de la familia del actor, Campos aseguró que "mucha gente me ha felicitado por lo que dije".

Este viernes, Cristián Campos reconoció que el discurso que entregó en el funeral de Héctor "Tito" Noguera no tuvo la autorización de los familiares del actor, ni tampoco formaba parte del cronograma establecido.

Según The Clinic, la acción de Campos habría molestado a algunos familiares Noguera debido a la repercusión mediática que generó, puesto que sus dichos fueron interpretados por algunos como un apoyo en la situación judicial que mantiene con Raffaella di Girolamo y a la Fundación para la Confianza.

¿Qué dijo Cristián Campos?

Durante el discurso, Campos hizo un repaso por su época estudiantil, cuando Noguera fue su profesor de teatro y mencionó a uno de los escritores favoritos de Héctor, Pedro Calderón de la Barca.

"Hace cinco siglos don Pedro Calderón de la Barca ya escribía sobre un tirano que acusa a un inocente y lo mete preso acusándolo de ser un tirano, porque un oráculo le había dicho que su hijo sería un tirano" e incluso frente al micrófono le dijo "tranquila, Claudia" a la viuda de Noguera, quien mostró su sorpresa.

"Mis sinceras disculpas a la familia Noguera si mi actuar causó alguna incomodidad", comenzó diciendo Campos al mismo medio y confesó que había manifestado su intención de leer una carta, pero quedó fuera de la programación.

En esa misma línea, admitió: "El jueves vi que Alfredo Castro, que no estaba en la programación, se subió al púlpito y dio un discurso. Entonces, ahí sentí la necesidad de entregar mis palabras".

Campos hizo un mea culpa y luego sentenció: "Sí, estuvo mal saltarse las reglas, pero lo hice con el ánimo de recordar a la gran persona que fue Tito (...) "Lamento haber provocado molestia, le pido mis sinceras disculpas a la familia, lo que hice nunca tuvo un ánimo disruptivo".

Por otra parte, el actor mencionó que "lo que hablé de Tito, cierto, sin el permiso de la familia, ha sido muy reconocido por muchas gente, muchos colegas, amigos, gente anónima. Mucha gente me ha felicitado por lo que dije".

Finalmente, el actor concluyó: "Que solo nos quedemos con el hecho de que hablé sin permiso no refleja otra realidad de este hecho. Yo me siento muy tranquilo por las palabras que expresé sobre Tito".