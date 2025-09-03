“Seguimos adelante”: La férrea postura de Pedro y Antonio Campos tras sobreseimiento de su padre - Chilevisión

Los hijos del actor se pronunciaron tras el cierre de la investigación por la denuncia presentada por su hermana, Raffaella Di Girolamo.

Pedro y Antonio Campos apoyaron a su hermana Raffaella di Girolamo tras el sobreseimiento de su padre, Cristián Campos, por la denuncia de presunto abuso sexual.

A través de una declaración pública, emitida a través de la Fundación para la Confianza, la familia Di Girolamo anunció que recurrirán a la Corte Suprema tras el fallo de la Corte de Apelaciones.

El comunicado fue compartido tanto por la psicóloga como también por sus hermanos, los actores Pedro y Antonio Campos. "Seguimos adelante", comentó este último.

Asimismo, Josefina Montané, pareja de Pedro, le dio "Me gusta" a la publicación de la denunciante.

De esta manera, se agudiza aún más el distanciamiento entre Cristián y sus hijos, frutos de su relación con la actriz Claudia di Girolamo.

En una reciente entrevista en Podemos Hablar, el actor sostuvo que "con ellos tenía buena relación, hasta que llegó la querella”.

"Después de esto no se corta todo tipo de relación con ellos, solo una vez nos enviamos WhatsApp para que restablecieran relación con mi hija, que ella no tenía nada que ver con este asunto”, reveló Campos.

La declaración de la familia Di Girolamo por caso Cristián Campos

La familia Di Girolamo explicó que "es nuestro firme propósito seguir adelante y luchar hasta el final, despejando dudas, mentiras e ignorancia para que la verdad salga, por fin, a la luz".

"Somos conscientes de que el camino de la justicia es largo y, a veces, doloroso, pero confiamos en ella. Las dificultades nos alientan a continuar, es por eso que hoy recurrimos a la Corte Suprema", indicó.

"El fallo de la Corte de Apelaciones lo respetamos, sin embargo, nos parece que no asume ni profundiza en el punto fundamental y de fondo; más bien lo que hace es ubicarse en la periferia desarrollando un argumento que la Justicia en Chile había superado hace años", agregan.

Según indican, el fallo emitido por el tribunal "niega el derecho a reparación, verdad y acceso a justicia de la víctima, ya que concluye que los hechos no pueden investigarse porque habrían ocurrido hace muchos años y estarían prescritos".

"Sin embargo, ese dictamen, y hay que subrayarlo, no lo absuelve ni lo declara inocente", puntualizaron.

Asimismo, aseguraron que Raffaella "está física y emocionalmente entera. Esto no la ha debilitado, por el contrario: continúa con su profunda vocación como psicóloga, trabajando con personas que necesitan de su acompañamiento terapéutico, con la misma acogida, energía y profesionalismo de siempre".