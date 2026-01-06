“Una conexión que no sentía hace cinco años”: Vale Saini encontró el amor durante Año Nuevo en Brasil - Chilevisión

La actriz le pidió al cielo que le "llegara el amor" durante Año Nuevo y su deseo se le cumplió esa misma noche. Viajará en abril para reencontrarse con él.

Valentina Saini confirmó este martes que encontró el amor en Brasil durante las celebraciones de Año Nuevo, tras haber publicado dos videos con un misterioso galán y algunos internautas creyeron que se trataba de una actuación.

Sin embargo, el amor fue fulminante y Saini volverá en abril para encontrarse con Federico, un hombre de 36 años que trabaja por temporada en Florianópolis, pero que es oriundo de la ciudad de Rosario en Argentina.

¿Quién es el amor de Vale Saini?

"Fue un viaje demasiado express de cuatro días. Para la noche, en Año Nuevo nos fuimos a la playa. Estaba repleto de gente y ahí estaba yo con mi vestido, una corona de flores, pidiendo que me llegara el amor cuando me dio un ataque de claustrofobia porque estaba muy lleno", relató Saini en LUN.

La actriz decidió pedir ayuda a un hombre que estaba cerca: "Él me subió en sus hombros. Yo me sentía mal, pero comenzamos a hablar. Cuando se me pasó le dije si me podía bajar para conocernos. Él tauro, yo cáncer. Romántico, como protector ahí en medio de toda esa gente", relató.

Como Saini estaba en compañía de su madre e hija, se separaron para reencontrarse con sus familias con el compromiso de volver a verse y unos momentos más tarde, mientras la actriz grababa un video "se acerca él y me da un beso".

La joven pasó los cuatro días de viaje con él, viéndose durante las noches para aprovechar el día con su familia: "No tengo idea si es un empresario millonario o si vende choclo en la playa, me da igual", aseguró.

"Quería llevarme a su casa, pero no me dejé. No pasó a mayores. Nada y fue muy loco, le creía su vibra porque en Brasil nadie sale cuatro días sin que pase nada y en este caso no paso nada. Eso me gusto mucho de él", confesó.

Saini hizo hincapié en que va a disfrutar el momento y no pretende apresurar las cosas; sin embargo, admitió: "Me entusiasmé. Fue algo especial, como una conexión que no sentía hace cinco años".

"En todo este tiempo no me había sentido apasionada así de corazón, a mí él me cayó bien de alma, es cariñoso y buena onda", cerró la actriz.

Revisa las publicaciones en Instagram: