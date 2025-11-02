 Vale Saini entregó detalles de su participación en Fiebre de Baile: “Tengo un trío súper entretenido” - Chilevisión
02/11/2025 12:06

Vale Saini entregó detalles de su participación en Fiebre de Baile: “Tengo un trío súper entretenido”

La comediante aseguró que junto al famoso/a que acompañará tienen una "coreografía muy entretenida", además de estar muy contenta de haber recibido la invitación.

Publicado por CHV Noticias

Valentina Saini participará este lunes del estelar Fiebre de Baile, esto en el marco de una novedosa dinámica.

La comediante será una de las nuevas famosas que se suman a la pista de baile de Chilevisión:

  • Daniela Muñoz
  • Pollo Castillo
  • Iván Cabrera
  • Fernanda Finsterbusch
  • Pincoya
  • Edmundo Varas
  • Leonardo Monje
  • Jaime Figueroa
  • Luis Jara "Mellow"
  • Antonia Bosman
  • Alessia
  • Kathy Contreras
  • Vale Saini
  • Gustavo Becerra
  • Mariela Montero

"Lo voy a dar todo en la cancha"

En conversación con FM2, la Vale Saini dio detalles de su participación, señalando: "Estoy súper contenta con la invitación. La verdad es que no sé si bailo bien, pero me encanta hacerlo".

"Soy actriz entonces igual siempre estuve acostumbrada a la expresión corporal", añadió.

"Siento que va a ser muy entretenido ahora presentarme en un escenario tan grande como lo es Fiebre de Baile, un programa estelar que lo están viendo muchas personas", agregó.

La actriz también reveló que para la ocasión "me van a vestir muy bonita y ahí lo voy a dar todo en la cancha, estoy muy muy contenta de tener esta oportunidad".

En cuanto a su participación en Fiebre de Baile, Saini adelantó que "tengo un trío súper entretenido, muy solidario y buena onda... Tenemos una coreografía bien entretenida".

El capítulo de Fiebre de Baile será transmitido este lunes en vivo por la pantalla de Chilevisión, inmediatamente después de CHV Noticias Central.

Todos los detalles de la noche de baile en tríos también los puedes seguir en la tranmisión de Youtube y a través de la señal online de chilevisión.cl y por la App MiCHV.

