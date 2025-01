Naya Fácil enfrentó a Faloon Larraguibel por polémicos dichos sobre Gala de Viña: “Te aclaro que...” - Chilevisión

La influencer le contestó a Larraguibel a través de redes sociales, recalcándole que no se sentía ofendida, sino que discriminada.

Este lunes Naya Fácil arremetió contra Faloon Larraguibel a través de redes sociales, luego de que la ex Yingo se refiriera a los dichos de la influencer, quien acusó discriminación por parte de la organización del Festival de Viña 2025.

Naya señaló no haber sido contemplada como invitada a la gala del Festival de Viña 2025, pese a haber sido coronada como embajadora de la última edición.

Ante esto, la chica reality habló a través de una trasmisión en vivo en Instagram. “Yo también he ido a la gala de Viña y no siempre me han invitado, y no por eso uno se debe enojar. Uno no se tiene que sentir ofendido. Si al final es una alfombra roja, y está bien, es importante, pero no necesariamente te invitan todos los años”, expuso Larraguibel.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Respuesta de Naya Fácil

Tras lo anterior, la influencer no dudo en responderle mediante historias de Instagram.

“La gala de Viña del Mar no necesita casting, no es un reality. Si conté el por qué no me invitaron, es porque invitaron al rey y a mí no", señaló.

"Si ser la actual reina no dice nada, entonces ¿por qué se está postulando este año? Si para ella no es nada, te aclaro que no me siento ofendida, me siento discriminada”, finalizó.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}