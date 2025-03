Naya Fácil sufre nuevo robo en Viña del Mar: Seguidores resguardaron sus pertenencias - Chilevisión

La influencer se enteró de lo ocurrido gracias a sus seguidores, quienes vieron lo sucedido y se quedaron cuidando el automóvil.

La madrugada de este domingo Naya Fácil dio a conocer en sus redes sociales que nuevamente fue víctima de un robo, en el que su vehículo terminó con daños, durante su paso por Viña del Mar.

El delito se llevó a cabo mientras la influencer paseaba con sus amigos por el litoral, momento en que fue avisada por una amiga, sin embargo, Naya pensó que era una broma.

¿Qué se sabe sobre el robo a Naya Fácil en Viña del Mar?

A través de sus historias de Instagram, indicó que una amiga estaba haciendo un Live por la misma red social, cuando sus seguidores empezaron a informarle que habían intentado robar su Jeep.

"Ay chiquillos, espero que sea una mala broma", comentaba la influencer mientras caminaba de vuelta a su auto, el que había dejado a unos 20 minutos de distancia.

Minutos más tarde, al llegar al lugar, Naya encontró a un grupo de "facilines" que se quedaron cuidando su auto para evitar otro robo y llamaron a Carabineros mientras ella aparecía.

Finalmente, se notificó que al auto le quebraron una ventana de los asientos traseros, además intentaron quebrar el del acompañante. Respecto a los elementos sustraídos, los delincuentes solo se llevaron documentos, audífonos y otros elementos personales.

"Mis facilines siempre ayudándome, gracias por cuidar el Jeep, a veces, aunque no lo crean, no pesco el celu y ese rato estaba en la playa, distrayéndome, conversando de la vida con mis amigos, estuvimos en otra. Mis facilines que vieron reventado el Jeep no dudaron en cuidarlo para que no lo robaran. Tengo la mejor comunidad en redes sociales", indicó más tarde Naya.