Rondan los $100 millones de pesos: Naya Fácil mostró las opciones para su próxima camioneta - Chilevisión

Desde Mercedes Benz hasta Porsche. La influencer se encuentra mirando opciones para comprarse un vehículo de lujo.

Naya Fácil se encuentra en busca de su nueva camioneta y sorprendió a sus seguidores al visitar una serie de consecionarias de lujo, tras vender a su famosa "Nayipeta".

La influencer poseía el modelo Jeep Wrangler avaluado en $60 millones de pesos en color fucsia, sin embargo, en esta oportunidad optó por marcas cuyo valor se aproxima a los $100 millones de pesos.

¿Cuáles son las opciones de Naya Fácil para su próxima camioneta?

A través de su cuenta de Instagram, Naya Fácil mostró las opciones que barajó durante su tercer día de búsqueda, en las que se encuentra el Audi Q8, cuyo valor asciende a $124 millones de pesos.

En esa misma línea, también se encuentra la camioneta Mercedes Benz GLE, avaluado en $120 millones de pesos, aproximadamente.

"Esta es la que me recomendaron mis facilines también, pero en lo personal no me gusta", expresó la influencer sobre la camioneta SUV Ford Bronco, similar en valor a la Nayipeta, dado que su precio inicial es de $69 millones de pesos.

Finalmente, el vehículo que va ganando las encuentas entre los facilines es el Porsche Cayenne, una marca de lujo y cuyo valor comienza en los $86.000.000, sin embargo, Naya Fácil aún no toma una decisión.

