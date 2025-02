La dramática reacción de Naya Fácil tras masivo corte de luz: “Si este es el fin del mundo...” - Chilevisión

A través de redes sociales, la joven manifestó su asombro tras enterarse que la suspensión podría extenderse por seis horas. "No puedo vivir sin internet", afirmó.

Una particular reacción tuvo Naya Fácil tras quedar sin luz en medio del corte masivo de suministro eléctrico a nivel nacional, que afecta a usuarios entre las regiones de Arica y Los Lagos.

A través de Instagram, la influencer compartió sus primeras impresiones. "Chiquillos, se cortó la luz en todo Chile, nunca había pasado eso creo. Ojalá que este corte los haya pillado con los celulares cargados (...) Yo lo tengo cargado, así que me da igual y puedo subir historias y todo", dijo.

VER MÁS SOBRE CORTE DE LUZ

La reacción de Naya Fácil al corte de luz

La joven manifestó su asombro en pantalla tras enterarse de que la suspensión podría extenderse por seis horas.

"Llevo 5 minutos totalmente incomunicada, no puedo subir historias. Me estaba riendo y ya no me estoy riendo. No carga Twitter, TikTok, Instagram, WhatsApp. Tengo 3G, una rallita", lamentó la creadora de contenidos.

Asimismo, se sinceró al imaginar su vida sin conexión inalámbrica. "Yo no puedo vivir sin internet. Si este es el fin del mundo, que se acabe ahora ya", expresó.

En una siguiente publicación, la influencer indicó que "me está dando una ansiedad horrible, me estoy imaginando puras tonteras (...) ¿Se imaginan nunca más tenemos internet? Punto uno, estaría cesante".

"Ahora le estoy hablando a gente por WhatsApp y no les llega los mensajes. No hay sonido, no hay luz. Me siento muy mal, me está dando una ansiedad horrible", declaró en el video.

Revisa acá la reacción de Naya Fácil: