Fran García-Huidobro alzó la voz tras error con Tita Ureta en Gala de Viña 2025: “Crimen espantoso” - Chilevisión

Durante la Gala de Viña 2025, Francisca García-Huidobro cometió un error mientras presentaba a Tita Ureta como la actual embajadora del certamen.

Estos dichos no pasaron desapercibidos entre los televidentes, quienes rápidamente salieron a criticarla por olvidar a Naya Fácil, quien además no fue invitada a la alfombra roja de este año. Ante esto, la panelista salió a declarar por lo sucedido.

¿Qué dijo Fran García-Huidobro sobre su error en la Gala de Viña?

“Oye, cometí un crimen espantoso. Por favor, lapídenme en la plaza pública. Quiero que me tiren piedras en la plaza pública por haberme olvidado de que la embajadora actual de Viña es Naya Fácil y no Tita Ureta”, partió expresando Francisca en sus historias de Instagram pasadas las 3 AM.

Tomándose la situación con ironía, agregó: “Así que tienen permiso. Sí, tienen permiso. Vamos a ponernos de acuerdo un día en particular. Yo me voy a poner en una plaza y ustedes me van a tirar piedra”.

VER MÁS SOBRE VIÑA 2025

Cabe destacar que tras equivocarse en su presentación, la panelista empezó a ser fuertemente criticada, e incluso Naya Fácil se pronunció por olvidarse de ella.

"¿Actual embajadora? Nada contra ti, Tita, pero es increíble como me tratan de bajar en este canal cuando ya no pueden más (...) Presentan a otra embajadora como la actual, siendo que no es así, la actual soy yo, aunque les duela", comentó molesta la influencer.