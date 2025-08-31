 “Tierra peligrosa”: Alessia causó preocupación tras sufrir accidente grabando videoclip - Chilevisión
31/08/2025 10:22

“Tierra peligrosa”: Alessia causó preocupación tras sufrir accidente grabando videoclip

La ex Gran Hermano Chile estaba rodando el videoclip de su más reciente sencillo, “Disclaimer”, y en una de las tomas debió ejecutar una coreografía en el suelo, donde ocurrió el accidente.

Publicado por CHV Noticias

Alessia Traverso causó preocupación entre sus seguidores al revelar que sufrió un accidente en un dedo.

La ex Gran Hermano Chile se encontraba grabando el videoclip de su nueva canción llamada "Disclaimer" cuando en una de las escenas tuvo que realizar una coreografía en el suelo.

En ese momento, la influencer se golpeó el dedo y comenzó a sangrar. En un principio, su equipo pensó que se había enterrado un clavo, sugiriéndole que se pusiera una inyección, sin embargo, luego aclararon que no fue el caso.

A través de un video publicado por uno de los integrantes del equipo de Alessia, la cantante señaló: "Prefiero ponerme inyecciones y hacer una toma más".

Posteriormente, la ex Gran Hermano habló de la experiencia grabando el videoclip, asegurando que "lo dimos todo, mucho baile en tierra peligrosa", haciendo alusión al accidente. 

Mira los videos del accidente a continuación:

