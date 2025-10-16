 Mon Laferte aclaró foto con Jeannette Jara en Festival Ruidosa: “No hemos hablado formalmente de...” - Chilevisión
16/10/2025 07:28

Mon Laferte aclaró foto con Jeannette Jara en Festival Ruidosa: “No hemos hablado formalmente de...”

La cantautora, de paso por Chile, aprovechó la promoción de su nuevo disco Femme Fatale para relatar cómo ocurrió el encuentro con la candidata presidencial en el certamen musical donde se presentó el fin de semana.

En medio de su paso por Chile, la cantante Mon Laferte se refirió a la fotografía que se tomó con la candidata presidencial Jeannette Jara en el festival Ruidosa, celebrado el último fin de semana en el Parque O'Higgins.

El registro posteriormente fue publicado por la abanderada oficialista en sus redes sociales, donde agradeció a la cantautora "el apoyo a su candidatura" y "por sumar su voz y su compromiso al proyecto que busca construir un Chile más justo".

Por esto, Laferte relató cómo nació el encuentro y explicó el supuesto respaldo: "Me avisaron que iba a estar ahí y me preguntaron si tenía problema en que me saludara. Dije que no, todo el mundo me puede saludar", contó en Radio ADN.

"Nos cruzamos. Nos saludamos, fue muy linda, me dijo que se sabía todas mis canciones", recordó, justo antes de explicar si es que entregó de manera formal el apoyo electoral a la otrora ministra del Trabajo.

“No hemos hablado formalmente de un apoyo a una candidatura, no sé qué significa eso. Nunca he apoyado una candidatura, y creo que es la primera vez en mi vida que tengo una fotografía con un político”, reconoció.

Mon Laferte: "Cren en las personas más que en los partidos"

La intérprete, quien en unos días estrena su noveno disco de estudio Femme Fatale, agregó que, aunque no es un misterio su posición e ideología política, sí explicó que no se considera una persona "fanática".

"Creo mucho en las personas más que en los partidos. El fanatismo, en cualquier forma, me parece enfermizo. Lo más inteligente que uno puede hacer en la vida es cambiar de opinión", sostuvo.

Finalmente, aunque subrayó que Jara le "cae bien", recalcó su postura de evitar vincular su trabajo con la política. "Mi público es muy amplio, va desde la abuela hasta los nietos, y yo solo hago música para todos", concluyó.

