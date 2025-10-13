Jeannette Jara compartió encuentro con Mon Laferte en Ruidosa: “Un ejemplo de esfuerzo y talento” - Chilevisión

A través de redes sociales, la candidata presidencial publicó imágenes de su encuentro con la destacada artista chilena. "Gracias, Mon, por sumar tu voz y tu compromiso a este proyecto", señaló.

La candidata presidencial Jeannette Jara compartió imágenes de su encuentro tras bambalinas con Mon Laferte en Ruidosa Fest 2025.

La abanderada del oficialismo asistió este domingo al evento desarrollado en el Parque O'Higgins tras la invitación de la misma cantautora.

El encuentro de Jeannette Jara y Mon Laferte en Ruidosa Fest

En la misma publicación, la exministra del Trabajo agradeció a Laferte "por el apoyo a mi candidatura presidencial y por querer ser parte de este proceso tan significativo".

"Su trayectoria es un ejemplo de esfuerzo, talento y perseverancia; una historia que inspira por cómo se abrió camino en una sociedad tan desigual, siempre con autenticidad y un profundo sentido de justicia", agregó.

"Gracias, Mon, por sumar tu voz y tu compromiso a este proyecto que busca construir un Chile más justo y con esperanza", cerró la candidata a La Moneda.

Si bien la artista radicada en México no ha expresado su apoyo públicamente, se trata de la primera señal sobre su preferencia de cara a las elecciones del 16 de noviembre.

Mira las fotografías acá: