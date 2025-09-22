“Te voy a llorar mucho”: Mon Laferte conmovió con emotivo adiós a su “primer amigo mexicano” - Chilevisión

La cantante dedicó sentidas palabras tras el fallecimiento del músico mexicano Luis "Wicho" Guiot, que además fue bajista de su banda.

Mon Laferte conmovió este lunes a sus seguidores tras informar el fallecimiento de quien fue su "primer amigo mexicano".

A través de su segunda cuenta en Instagram, la cantante dedicó sentidas palabras para el músico Luis "Wicho" Guiot, que además fue bajista de su banda.

"Te vi en el escenario en agosto del 2007 en el puerto de Veracruz, en el Piratax y pensé que sería lindo tocar contigo, solo de verte de lejos me caíste bien. Y a los pocos días se me hizo!", partió diciendo.

"Fuimos la banda más unida y hermosa. Te amo amigo, estoy muy triste. En los últimos años no te dije cuánto te quería y no nos vimos. Y di por hecho que serías eterno. Pero ambos sabemos cuántos nos amábamos", agregó.

Asimismo, la artista expresó: "Siempre seré tu hermanita. Y tú mi amigo, hijo, hermano, padre. Mi primer amigo mexicano. Mi cómplice de locuras. El que más paciencia me tuvo, Wichito amigo amado".

"Me voy a fumar un Marlboro rojo y mo tomaré una coca en tu honor. Te voy a llorar mucho amigo. Te amo", cerró.

