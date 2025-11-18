 “Una polémica tediosa, tonta y fome”: Skar Labra aclaró su relación con Cony Capelli en Fiebre de Baile - Chilevisión
18/11/2025 15:08

“Una polémica tediosa, tonta y fome”: Skar Labra aclaró su relación con Cony Capelli en Fiebre de Baile

La participante del estelar de baile de Chilevisión debió salir al paso luego de ser indirectamente involucrada en una controversia iniciada por Ignacia Michelson. Aún así, tuvo cálidas palabras para su compañera.

Publicado por CHV Noticias

Como parte de los coletazos que Ignacia Michelson provocó tras sus polémicas declaraciones, Skarleth Labra salió al paso en El VAR de Fiebre de Baile y dedicó palabras a su compañera de elenco, Cony Capelli.

"Tengo universidad y una marca de maquillaje que sacar adelante. Entonces, son demasiadas cosas en la cabeza para meterme en una polémica tan tediosa, tonta y fome", comenzó diciendo a Juan Pablo Queraltó

La controversia se enmarca en unos controversiales dichos de la chica reality, por lo que los integrantes del panel le preguntaron sobre su vínculo actual con la bailarina, en medio de especulaciones que apuntan a un distanciamiento y posibles tensiones entre ambas.

"Cuando uno va creciendo va madurando y va sabiendo que en verdad algunas veces uno no tiene que ser amigo de todos sino que tiene que escoger a las personas a quien das tu confianza", reflexionó.

"Eso no está mal", continuó. "Porque puedes ser cordial con las otras personas, seguir teniendo una relación cordial pero no tener que ser amigos, los mejores amigos", agregó Skar.

Cony Capelli: "Confío en muy pocas personas"

En el backstage del programa, Emilia Daiber hizo la misma pregunta a Cony Capelli, mientras ambas se encontraban en vivo. "Con todos tengo una relación súper cordial", aclaró de entrada la otrora panelista de Plan Perfecto.

"En la televisión he aprendido a depositar mis sentimientos a ciertas personas y en confiar en muy pocas", subrayó.

"Sabrán más o menos lo que estoy pasando, y eso me ha demostrado que tengo que ser más cautelosa, cuidarme más pero llevar relaciones sanas y bonitas igual".

Labra reaccionó a las palabras y señaló: "Qué bueno que se lo haya tomado bien porque eso significa que somos personas maduras y está todo bien", junto con hacer un llamado a los internautas a detener los mensajes de odio en redes sociales.

