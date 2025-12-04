¡Siempre digna! Así fue la aparatosa caída de Skar Labra en pleno show en Fiebre de Baile - Chilevisión

Pese al incidente, la influencer continuó con su presentación y fue una de las mejores evaluadas de la noche. "Con la adrenalina no lo sentí", afirmó la participante.

Skarleth Labra sufrió una aparatosa caída durante su presentación por la inmunidad en Fiebre de Baile.

El percance ocurrió cuando la participante comenzó su baile al ritmo de Beautiful People de Marilyn Manson.

Sin embargo, al dirigirse a su bailarín Mauricio Castillo, la joven se resbaló y cayó de espalda. La rápida reacción de su acompañante permitió que este incidente no pasara a mayores.

Después de su actuación, Diana Bolocco le preguntó si este momento formaba parte de la coreografía. "¿Te resbalaste de verdad?", consultó la animadora mientras veían las imágenes del instante.

"Sí, me resbalé de verdad, no era así", respondió Skar entre risas. Al consultarle si había sido muy doloroso, la influencer respondió: "Yo creo que con la adrenalina no lo sentí".

Participantes de Fiebre de Baile sufrieron con piso resbaloso

El último capítulo del programa de baile estuvo marcado por las dificultades de los participantes para realizar sus coreografías.

¿El origen? Durante la obertura liderada por Power Peralta, el piso quedó resbaloso por el material que se aplicó a un vehículo que formó parte de la presentación.

La primera en reclamar fue Faloon Larraguibel, a quien se le dio la opción de repetir su actuación. Pese a que se limpió la pista durante las pausas comerciales, el problema persistió y el jurado tomó en cuenta esta dificultad durante sus evaluaciones.

La noche terminó con Cony Capelli como la ganadora de la inmunidad y no hubo eliminado, debido a la renuncia de Daniela Castro al programa.

Revisa el momento acá: