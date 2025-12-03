“Me gustaría casarme”: Francisco Reyes impactó con revelación sobre su estado sentimental - Chilevisión

El actor abrió su corazón y fue consultado en Fiebre de Baile sobre cómo sería su complemento ideal y sorprendió al hablar sobre su actual situación amorosa.

Francisco Reyes Cristi sorprendió una íntima confesión amorosa durante su participación en Fiebre de Baile.

El actor desplegó su talento en la pista de baile con un homenaje a Los Tres y, tras la romántica canción que interpretó fue consultado por su situación sentimental, generando asombro con su respuesta.

“Me gustaría casarme, obvio. Hacer una fiesta, que esté toda la familia, los amigos, en la playa en un lugar lindo… Me encantaría”, confesó.

Tras la revelación Diana Bolocco indagó sobre cómo sería su mujer ideal y el joven resaltó que debía ser “simpática, alegre, relajada, con sus ideas claras y que le gusten cosas parecidas a mi”.

También destacó que lo que espera de la relación es “comer rico, disfrutar, apañarse y compartir ideas parecidas juntos”.

Francisco Reyes actualizó su estado sentimental

Tras su confesión Francisco Reyes habló sobre su estado sentimental y aclaró que “sigo soltero”.

Sin embargo, Diana Bolocco insistió y consultó por si es que había alguna candidata para terminar con su soltería.

“Sí, pero para después de este programa. Ahora estoy aquí y esta es mi polola: Fiebre de Baile”, comentó entre risas.