 “Me gustaría casarme”: Francisco Reyes impactó con revelación sobre su estado sentimental - Chilevisión
Minuto a minuto
¿Qué pasaría con TVN si Kast o Jara llegan a La Moneda? Esto dijeron los candidatos José Antonio Kast vs Jeannette Jara: Revive el debate Archi completo de cara a segunda vuelta ¿Indultarían a Krassnoff a cambio de información? Esto respondieron Jara y Kast en debate Archi ¿Se debe leer en colegios? Libro sobre infancias trans marcó diferencias entre Jara y Kast en debate Archi Kast por crisis migratoria en la frontera con Perú: “Buscaría un corredor de retorno”
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
03/12/2025 11:31

“Me gustaría casarme”: Francisco Reyes impactó con revelación sobre su estado sentimental

El actor abrió su corazón y fue consultado en Fiebre de Baile sobre cómo sería su complemento ideal y sorprendió al hablar sobre su actual situación amorosa.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Francisco Reyes Cristi sorprendió una íntima confesión amorosa durante su participación en Fiebre de Baile

El actor desplegó su talento en la pista de baile con un homenaje a Los Tres y, tras la romántica canción que interpretó fue consultado por su situación sentimental, generando asombro con su respuesta. 

Me gustaría casarme, obvio. Hacer una fiesta, que esté toda la familia, los amigos, en la playa en un lugar lindo… Me encantaría”, confesó. 

Tras la revelación Diana Bolocco indagó sobre cómo sería su mujer ideal y el joven resaltó que debía ser “simpática, alegre, relajada, con sus ideas claras y que le gusten cosas parecidas a mi”.

También destacó que lo que espera de la relación es “comer rico, disfrutar, apañarse y compartir ideas parecidas juntos”.

Francisco Reyes actualizó su estado sentimental

Tras su confesión Francisco Reyes habló sobre su estado sentimental y aclaró que “sigo soltero”. 

Sin embargo, Diana Bolocco insistió y consultó por si es que había alguna candidata para terminar con su soltería.

“Sí, pero para después de este programa. Ahora estoy aquí y esta es mi polola: Fiebre de Baile”, comentó entre risas. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Hasta con alusión al Chavo del 8: Kast y Jara se enfrentaron directamente en Debate Archi 2025

Lo último

Lo más visto

“Tú te jodes a la gente”: Así fue el emplazamiento de Jara a Kast en debate Archi

Jeannette Jara y José Antonio Kast se enfrentaron este miércoles en el debate presidencial Archi, de cara a la segunda vuelta.

03/12/2025

Hasta con alusión al Chavo del 8: Kast y Jara se enfrentaron directamente en Debate Archi 2025

El momento tuvo lugar cuando ambos candidatos hablaban sobre el proyecto de Sala Cuna Universal. Tras una interrupción de Kast, Jara respondió e inició un tenso diálogo.

03/12/2025

“¿Cómo voy a estar triste si…?”: Valentina Roth respondió a rumores de infidelidad a Miguel de la Fuente

La bailarina hizo un llamado a sus seguidores, luego de que, a raíz de un comentario de su expareja, comenzara a circular la información sobre un engaño de su parte.

03/12/2025

“Tiene su tiempo, responda”: Discusión por gasto fiscal sacó chispas entre Kast y Jara en debate Archi

Durante el debate presidencial Archi, ambos candidatos se emplazaron por sus propuestas de presupuesto público. "¿Los 100 mil millones de dólares de dónde los vas a sacar?", emplazó Jeannette Jara.

03/12/2025