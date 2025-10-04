Con solo 13 años: Francisco Reyes Cristi reveló qué se compró con su primer sueldo - Chilevisión

El actor participará en el próximo capítulo de La Divina Comida, que se estrenará este sábado 4 de octubre. Durante el programa, contará cómo obtuvo su primer papel en la actuación y qué hizo con su primer sueldo.

Francisco Reyes Cristi será parte del próximo capítulo de La Divina Comida, donde hablará de cómo consiguió su primer trabajo a los 13 años y qué hizo con su sueldo.

Hay que recordar que el actor saltó a la fama hace más de 10 años tras interpretar a Tomás Fritzenwalden en la producción juvenil Floribella.

"El niño más feliz del mundo"

Reyes comenzará señalando que "mi papá me mete a taller de teatro y en eso que me meto al profe le gusta lo que hago, y el profe me dice, "anda a un casting"".

"Llego al casting en TVN. Quedo en el casting y me acuerdo de que cuando mi mamá me cuenta que quedé, tenía 13 años y me acuerdo de saltar de felicidad, así no podía más", añadirá.

En esa línea, el intérprete relatará que "llegamos a negociar me acuerdo, mi papá con mi mamá, y yo estaba por supuesto sentado ahí y dicen 'le vamos a pagar tanto' y yo así 'quéee', y yo recuerdo de tener 13 años y no creerlo, y casi como mi papá (pegándole debajo de la mesa) tranquilo, negociemos".

Por otra parte, Reyes revelará qué hizo con el dinero que gano por su papel en la teleserie juvenil.

"Yo el niño más feliz del mundo, imagínate. Me compré mi primera Play 3 en ese tiempo salía como medio millón de pesos, una Play 3, lo otro ahorrarlo y después también invité a mis papás de vacaciones al sur a Puerto Varas, les pagué las vacaciones y nos fuimos los tres", relatará.