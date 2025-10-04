 Con solo 13 años: Francisco Reyes Cristi reveló qué se compró con su primer sueldo - Chilevisión
Minuto a minuto
Ministro Gajardo se refiere a pensión que recibe la hija de Bernarda Vera y critica a querellantes “Me quitaron a mis nietos”: el desahogo del abuelo de niños fallecidos tras choque de conductor drogado Declaran alerta roja por incendio en Monte Patria: Reportan “velocidad de propagación extrema” Conductor poseía tobillera: Dos niños de 6 y 10 años murieron tras choque en la Ruta 78 Jara pasa a Kast y queda primera: Así variaron las preferencias presidenciales según Panel Ciudadano UDD
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
04/10/2025 12:12

Con solo 13 años: Francisco Reyes Cristi reveló qué se compró con su primer sueldo

El actor participará en el próximo capítulo de La Divina Comida, que se estrenará este sábado 4 de octubre. Durante el programa, contará cómo obtuvo su primer papel en la actuación y qué hizo con su primer sueldo.

Publicado por Gabriela Valdés

Francisco Reyes Cristi será parte del próximo capítulo de La Divina Comida, donde hablará de cómo consiguió su primer trabajo a los 13 años y qué hizo con su sueldo.

Hay que recordar que el actor saltó a la fama hace más de 10 años tras interpretar a Tomás Fritzenwalden en la producción juvenil Floribella.

"El niño más feliz del mundo"

Reyes comenzará señalando que "mi papá me mete a taller de teatro y en eso que me meto al profe le gusta lo que hago, y el profe me dice, "anda a un casting"".

"Llego al casting en TVN. Quedo en el casting y me acuerdo de que cuando mi mamá me cuenta que quedé, tenía 13 años y me acuerdo de saltar de felicidad, así no podía más", añadirá.

En esa línea, el intérprete relatará que "llegamos a negociar me acuerdo, mi papá con mi mamá, y yo estaba por supuesto sentado ahí y dicen 'le vamos a pagar tanto' y yo así 'quéee', y yo recuerdo de tener 13 años y no creerlo, y casi como mi papá (pegándole debajo de la mesa) tranquilo, negociemos".

Por otra parte, Reyes revelará qué hizo con el dinero que gano por su papel en la teleserie juvenil.

"Yo el niño más feliz del mundo, imagínate. Me compré mi primera Play 3 en ese tiempo salía como medio millón de pesos, una Play 3, lo otro ahorrarlo y después también invité a mis papás de vacaciones al sur a Puerto Varas, les pagué las vacaciones y nos fuimos los tres", relatará.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Caso Bernarda Vera: Embajador confirma que Chile pidió gestiones esta semana para identificar a la mujer

Lo último

Lo más visto

“Nos sorprendió”: Angie Alvarado reveló el sexo de su primer bebé con íntima celebración

Xephora Alvarado, hermana menor de Angie, preparó una íntima y sencilla celebración que cautivó a los internautas, quienes enviaron sus mejores deseos por el bebé que está por nacer.

04/10/2025

La sincera reflexión de Francisca Imboden sobre el actual gobierno: “Me sigue...”

Además de referirse al contexto político y social actual del país, la actriz reveló que en las elecciones presidenciales de este año votará por la candidata del oficialismo, Jeannette Jara.

04/10/2025

“Quiero confesarles...”: Claudia Conserva compartió potente reflexión tras mamografía

La animadora hizo su chequeo semestral, tras haber tenido cáncer en 2023, y afortunadamente tuvo un buen resultado; sin embargo, se sinceró sobre el miedo que genera someterse a estas pruebas médicas.

04/10/2025

“Te mereces...”: Maly Jorquiera causó revuelo tras mensaje de cumpleaños a Sergio Freire

La comediante celebró el cumpleaños de Freire con el hijo que ambos tienen común y escribió un polémico mensaje con el que tuvo que desactivar los comentarios.

04/10/2025