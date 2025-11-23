VIDEO | Skar Labra sorprendió caminando junto a Shakira en su último concierto en Chile - Chilevisión

La colombiana nuevamente sorprendió a su público chileno subiendo a un grupo de seguidores y creadores de contenido al escenario.

Este sábado se realizó un nuevo concierto de Shakira en Chile, parte de su gira “Las Mujeres No Lloran World Tour”, instancia en la que Skar Labra tuvo la oportunidad de conocer a la artista.

Como ya es tradición, la cantante abrió el espectáculo desfilando junto a un grupo de 100 fans en el segmento conocido como “Camina con la loba”.

En esta ocasión, al igual que en fechas anteriores, participaron varias creadoras de contenido, entre ellas la integrante de Fiebre de Baile, Skar Labra, quien destacó entre los invitados.

La joven compartió registros del momento en sus redes sociales. En uno de los videos se aprecia cómo la intérprete colombiana le extiende el brazo para invitarla a acercarse instantes antes de iniciar el desfile.

Posteriormente, su compañera de Fiebre de Baile, Cata Days, quien también se encontraba en el recital, publicó una historia de Skar desfilando junto a la Loba con la descripción: "Que lindo verlas ahí".

Mira los videos a continuación: