 VIDEO | Skar Labra sorprendió caminando junto a Shakira en su último concierto en Chile - Chilevisión
Minuto a minuto
Segunda vuelta presidencial: Así sería el traspaso de votos según Panel Ciudadano UDD “Estar en mi país es increíble”: Llega a Chile estudiante detenido en Alcatraz en EEUU Bomberos combaten incendio en panadería en Cerro Navia: Hay un voluntario lesionado “Estamos tranquilos”: Habla madre de estudiante desaparecida tras hallazgo de su hija con vida Hallan con vida a escolar de 14 años cuyo rastro se perdió tras salir de liceo en Providencia
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
23/11/2025 09:37

VIDEO | Skar Labra sorprendió caminando junto a Shakira en su último concierto en Chile

La colombiana nuevamente sorprendió a su público chileno subiendo a un grupo de seguidores y creadores de contenido al escenario.

Publicado por CHV Noticias

Este sábado se realizó un nuevo concierto de Shakira en Chile, parte de su gira “Las Mujeres No Lloran World Tour”, instancia en la que Skar Labra  tuvo la oportunidad de conocer a la artista.

Como ya es tradición, la cantante abrió el espectáculo desfilando junto a un grupo de 100 fans en el segmento conocido como “Camina con la loba”.

En esta ocasión, al igual que en fechas anteriores, participaron varias creadoras de contenido, entre ellas la integrante de Fiebre de Baile, Skar Labra, quien destacó entre los invitados.

La joven compartió registros del momento en sus redes sociales. En uno de los videos se aprecia cómo la intérprete colombiana le extiende el brazo para invitarla a acercarse instantes antes de iniciar el desfile.

Posteriormente, su compañera de Fiebre de Baile, Cata Days, quien también se encontraba en el recital, publicó una historia de Skar desfilando junto a la Loba con la descripción: "Que lindo verlas ahí".

Mira los videos a continuación:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Segunda vuelta presidencial: Así sería el traspaso de votos según Panel Ciudadano UDD

Lo último

Lo más visto

Segunda vuelta presidencial: Así sería el traspaso de votos según Panel Ciudadano UDD

El sondeo muestra que Kast concentraría cerca de la mitad de los votos que en la primera vuelta obtuvieron Matthei y Parisi, además de prácticamente la totalidad del respaldo que tuvo Kaiser.

23/11/2025

Hallan con vida a escolar de 14 años cuyo rastro se perdió tras salir de liceo en Providencia

La PDI confirmó que la estudiante de 14 años perdida, desde el 19 de noviembre, fue encontrada en buen estado de salud tras ser ubicada en Lampa.

23/11/2025

Hijo de Delfina Guzmán actualiza estado de salud de la actriz: “Para tener 97 años...”

Gonzalo Meza aseguró que si bien a su madre "le cuesta caminar", la actriz tendría perfecta salud mental.

22/11/2025

“Salir y volver a entrar”: Viralizan diálogo de Kast con comerciantes extranjeros en Franklin

El abanderado presidencial protagonizó un intercambio con locatatorios extranjeros en Franklin, quienes le consultaron sobre sus propuestas en materia migratoria.

22/11/2025