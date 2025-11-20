 Preocupación en Fiebre de Baile: Cata Days actualizó problema de salud que la dejó fuera del capítulo - Chilevisión
20/11/2025 09:16

Preocupación en Fiebre de Baile: Cata Days actualizó problema de salud que la dejó fuera del capítulo

Al comienzo del programa, Juan Pablo Queraltó informó que la concursante "se comenzó a sentir muy mal", siendo atendida por médicos en Chilevisión.

Publicado por CHV Noticias

Como cada miércoles, Fiebre de Baile vive una jornada clave: elegir al eliminado de la semana. Sin embargo, una participante se ausentó en el último capítulo debido a un problema de salud.

Se trata de la influencer Cata Days, quien sufrió una emergencia minutos antes de comenzar el programa.

"Ella también iba al proceso de eliminación. Antes del programa se comenzó a sentir muy mal, fue atendida por los médicos de nuestro programa", informó Juan Pablo Queraltó al inicio del capítulo.

Según indicó el animador, debido a esta ausencia, la concursante pasará "directamente a proceso de eliminación la próxima semana".

Cata Days subió imagen desde hospital

Durante la madrugada, Cata Days actualizó su salud publicando una imagen en Instagram, donde aparece recostada en una camilla clínica, vestida con bata hospitalaria y con una vía intravenosa en el brazo derecho.

Con una mascarilla puesta y la mano sobre el rostro, la bailarina aparece visiblemente agotada tras el episodio de salud que la obligó a ausentarse del capítulo en Fiebre de Baile.

Sobre la fotografía se lee el mensaje: “Por fin en casa de vuelta. Gracias por su cariño y preocupación”, reflejando tanto la gravedad del momento como el alivio de estar nuevamente en recuperación en su hogar.

