Metro funcionará más tarde por show de Shakira: Conoce las estaciones y nuevos horarios - Chilevisión

Desde el Metro de Santiago comunicaron las estaciones que permanecerán abiertas con nuevos horarios de funcionamiento por el concierto de Shakira. Revisa acá el detalle.

Metro de Santiago informó que extenderá su horario de funcionamiento para este sábado 22 de noviembre por el concierto de Shakira.

La colombiana se presentará a las 21:00 horas en el Parque Estadio Nacional en el marco de su gira "Las mujeres ya no lloran: Estoy aquí Tour".

Metro de Santiago informa que funcionará hasta más tarde este sábado 22 de noviembre: Revisa estaciones y horarios

A través de redes sociales, el tren subterráneo comunicó que su horario de operaciones se extenderá hasta las 00:30 horas.

El objetivo es facilitar el retorno de los espectadores que asistan al evento a distintas partes de la capital desde el recinto de Ñuñoa.

A continuación, revisa las estaciones que operarán hasta las 00:30 horas:

Estaciones de ingreso por Línea 6: Estadio Nacional, Ñuble y Ñuñoa.

Estadio Nacional, Ñuble y Ñuñoa. Estaciones de salida por Línea 6 : Cerrillos, Franklin, Ñuble, Ñuñoa, Inés de Suárez y Los Leones.

: Cerrillos, Franklin, Ñuble, Ñuñoa, Inés de Suárez y Los Leones. Estaciones de salida por Línea 3 : Plaza Quilicura, Conchalí, Hospitales, Universidad de Chile, Irarrázaval, Ñuñoa y Plaza Egaña.

: Plaza Quilicura, Conchalí, Hospitales, Universidad de Chile, Irarrázaval, Ñuñoa y Plaza Egaña. Estación de combinación: Ñuñoa.

Cabe remarcar que el resto de estaciones no mencionadas funcionará en su horario normal, es decir, hasta las 23:00 horas.