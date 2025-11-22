 Metro funcionará más tarde por show de Shakira: Conoce las estaciones y nuevos horarios - Chilevisión
Minuto a minuto
“Salir y volver a entrar”: Viralizan diálogo de Kast con comerciantes extranjeros en Franklin Humo tóxico en Santiago: Lo que se sabe sobre el incendio que afecta a conocida tienda comercial Incendio en local de neumáticos en San Miguel: Enorme nube tóxica genera preocupación en el sector Incendio químico en La Pintana movilizó a Bomberos: Emergencia fue controlada en menos de una hora Deportista chileno de 19 años lleva dos semanas detenido en Estados Unidos
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
22/11/2025 10:54

Metro funcionará más tarde por show de Shakira: Conoce las estaciones y nuevos horarios

Desde el Metro de Santiago comunicaron las estaciones que permanecerán abiertas con nuevos horarios de funcionamiento por el concierto de Shakira. Revisa acá el detalle.

Publicado por CHV Noticias

Metro de Santiago informó que extenderá su horario de funcionamiento para este sábado 22 de noviembre por el concierto de Shakira.

La colombiana se presentará a las 21:00 horas en el Parque Estadio Nacional en el marco de su gira "Las mujeres ya no lloran: Estoy aquí Tour". 

Metro de Santiago informa que funcionará hasta más tarde este sábado 22 de noviembre: Revisa estaciones y horarios

A través de redes sociales, el tren subterráneo comunicó que su horario de operaciones se extenderá hasta las 00:30 horas.

El objetivo es facilitar el retorno de los espectadores que asistan al evento a distintas partes de la capital desde el recinto de Ñuñoa.

A continuación, revisa las estaciones que operarán hasta las 00:30 horas:

  • Estaciones de ingreso por Línea 6: Estadio Nacional, Ñuble y Ñuñoa.
  • Estaciones de salida por Línea 6: Cerrillos, Franklin, Ñuble, Ñuñoa, Inés de Suárez y Los Leones.
  • Estaciones de salida por Línea 3: Plaza Quilicura, Conchalí, Hospitales, Universidad de Chile, Irarrázaval, Ñuñoa y Plaza Egaña.
  • Estación de combinación: Ñuñoa.

Cabe remarcar que el resto de estaciones no mencionadas funcionará en su horario normal, es decir, hasta las 23:00 horas.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Humo tóxico en Santiago: Lo que se sabe sobre el incendio que afecta a conocida tienda comercial

Lo último

Lo más visto

Humo tóxico en Santiago: Lo que se sabe sobre el incendio que afecta a conocida tienda comercial

Una densa nube tóxica se generó tras el incendio en una tienda de neumáticos en San Miguel, por lo que autoridades y expertos emitieron recomendaciones para evitar riesgos a la salud ante la presencia de gases y residuos contaminantes en el aire.

22/11/2025

Yuyuniz Navas rompe el silencio por vinculación con crimen de La Reina: “Me encontraba de visita...”

La intérprete fue tajante y señaló no estar "implicada en los hechos" y que la razón de su presencia ahí sería una visita a "una persona de confianza".

21/11/2025

El duro diagnóstico que sorprendió a Daniela Nicolás: “Una enfermedad neurológica”

La modelo contó en redes sociales que la enfermedad "es una condición descubierta hace pocos años a nivel mundial", motivo por el que "he estado un poquito desaparecida y quería contarles por qué".

21/11/2025

“¡Justicia por Chile!”: Derrota de Inna Moll en Miss Universo 2025 desató furia de chilenos en redes

La modelo de 28 quedó en el Top 12 del Miss Universo, lo que no dejó satisfecho a los seguidores de la competencia, quienes se desquitaron en redes sociales.

21/11/2025