No será en el Estadio Nacional: Shakira cambia recinto de su próximo concierto en Chile - Chilevisión

La medida fue confirmada por Fénix Entertainment Chile, productora responsable de la exitosa gira Las Mujeres No Lloran World Tour en el país.

Según los organizadores, esto es debido a “razones logísticas y operativas, y a los tiempos acotados derivados del calendario electoral del 16 de noviembre”.

En redes sociales, plataformas como Ponlatetera apuntan a que el cambio estaría relacionado con el poco tiempo que tendría el equipo de la colombiana para montar el escenario, luego de que el 19 de noviembre el grupo Oasis se presente en el Estadio Nacional.

Devolución de entradas concierto de Shakira

En cuanto a las entradas adquiridas, estas serán válidas para el nuevo recinto, y podrán empezar a descargarse por punto ticket desde el 17 de noviembre.