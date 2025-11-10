 No será en el Estadio Nacional: Shakira cambia recinto de su próximo concierto en Chile - Chilevisión
10/11/2025 18:25

No será en el Estadio Nacional: Shakira cambia recinto de su próximo concierto en Chile

Esta no es la primera vez que ocurre. El pasado 4, 5 y 7 de abril, la cantante colombiana también se vio obligada a modificar y reprogramar sus conciertos en Chile debido a problemas técnicos.

Publicado por Gabriela Valdés

Este lunes se anunció que la cantante colombiana Shakira cambiará de recinto para su próximo concierto en Chile.

El show, originalmente programado para el 22 de noviembre en el Estadio Nacional, se trasladará a una zona aledaña: el Parque Estadio Nacional, manteniendo la misma fecha.

La medida fue confirmada por Fénix Entertainment Chile, productora responsable de la exitosa gira Las Mujeres No Lloran World Tour en el país.

Según los organizadores, esto es debido a “razones logísticas y operativas, y a los tiempos acotados derivados del calendario electoral del 16 de noviembre”.

En redes sociales, plataformas como Ponlatetera apuntan a que el cambio estaría relacionado con el poco tiempo que tendría el equipo de la colombiana para montar el escenario, luego de que el 19 de noviembre el grupo Oasis se presente en el Estadio Nacional.

Devolución de entradas concierto de Shakira

En cuanto a las entradas adquiridas, estas serán válidas para el nuevo recinto, y podrán empezar a descargarse por punto ticket desde el 17 de noviembre.

En caso de solicitar la devolución, los usuarios recibirán un comunicado con las instrucciones a seguir. El proceso estará disponible entre el 12 y el 19 de noviembre.

Así serán las nuevas ubicaciones para el concierto de Shakira en el Parque Estadio Nacional. 

Publicidad

