 Princesa Alba será telonera de Dua Lipa en Chile: Estas son las canciones que cantará - Chilevisión
Minuto a minuto
Matthei explicó el comentado lugar donde guardó rosa que Kaiser le regaló en Debate Presidencial VIDEO | Revive acá el último Debate Presidencial 2025 antes de las elecciones de noviembre Debate Presidencial 2025 | Revisa el evento COMPLETO aquí Rosa, beso y gracias en alemán: Matthei fue sorprendida por Kaiser en el Debate Presidente Boric sorprendió con foto en medio del Debate Presidencial 2025
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
10/11/2025 17:15

Princesa Alba será telonera de Dua Lipa en Chile: Estas son las canciones que cantará

La participante de Fiebre de Baile publicó a través de su Instagram la lista de las canciones que interpretará en el Estadio Nacional este 11 y 12 de noviembre.

Publicado por Gabriela Valdés

Este lunes se dio a conocer que Princesa Alba será la artista encargada de telonear los shows de Dua Lipa en Chile en el marco de su gira Radical Optimism Tour.

La participante de Fiebre de Baile tendrá la tarea de encender al público antes de la presentación de la icónica estrella del pop este 11 y 12 de noviembre en el Estadio Nacional.

Estas son las canciones que interpretará Princesa Alba

Luego del anuncio, la intérprete publicó una serie de fotografías en su cuenta de Instagram dando cuenta de su emoción.

En una de ellas, se puede apreciar la lista de canciones que la artista nacional interpretará previo al show de Dua Lipa.

El setlist incluye algunos de sus más grandes éxitos como Convéncete, Summer Love, Moonlight, Nasty, Hacerte Mal, etc.

Publicidad

Destacamos

Noticias

EXCLUSIVO | Caso Julia Chuñil: Habla hijo investigado por la Fiscalía a un año de la desaparición

Lo último

Lo más visto

Matthei explicó el comentado lugar donde guardó rosa que Kaiser le regaló en Debate Presidencial

La candidata presidencial de Chile Vamos cumple años este 11 de noviembre y fue sorprendida por Johannes Kaiser con un inesperado obsequio en el Debate Anatel 2025.

11/11/2025

IA analizó a candidatos presidenciales en Debate Presidencial: Los ordenó de más izquierda a derecha

Durante el Debate Presidencial, Iván Núñez sorprendió a los candidatos al revelar que se le pidió a la Inteligencia Artificial clasificar a cada uno según su posición política, ubicándolos en una escala de izquierda a derecha.

11/11/2025

VIDEO | Así fue el momento en que MEO apodó “Chantisi” a Parisi en el Debate Presidencial

MEO se refirió al candidato del Partido de la Gente con un particular apodo mientras hablaban sobre la generación de recursos, inversión y crecimiento.

10/11/2025

Confirman que cuerpo hallado en La Pintana es de Valentina Alarcón: Estaba en una casa no habitada

El hallazgo ocurrió en la parte trasera de una casa, ubicada en la calle Los Alcaldes de La Pintana. Según Fiscalía, el cuerpo de la víctima fue encontrado con graves indicios de violencia.

10/11/2025