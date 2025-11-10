Princesa Alba será telonera de Dua Lipa en Chile: Estas son las canciones que cantará - Chilevisión

La participante de Fiebre de Baile publicó a través de su Instagram la lista de las canciones que interpretará en el Estadio Nacional este 11 y 12 de noviembre.

Este lunes se dio a conocer que Princesa Alba será la artista encargada de telonear los shows de Dua Lipa en Chile en el marco de su gira Radical Optimism Tour.

La participante de Fiebre de Baile tendrá la tarea de encender al público antes de la presentación de la icónica estrella del pop este 11 y 12 de noviembre en el Estadio Nacional.

Estas son las canciones que interpretará Princesa Alba

Luego del anuncio, la intérprete publicó una serie de fotografías en su cuenta de Instagram dando cuenta de su emoción.

En una de ellas, se puede apreciar la lista de canciones que la artista nacional interpretará previo al show de Dua Lipa.

El setlist incluye algunos de sus más grandes éxitos como Convéncete, Summer Love, Moonlight, Nasty, Hacerte Mal, etc.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐞𝐬𝐚 𝐚𝐥𝐛𝐚 (@princesa.alba)