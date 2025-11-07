 Metro de Santiago anuncia extensión en su horario por conciertos de Dua Lipa en Estadio Nacional - Chilevisión
07/11/2025 11:06

Metro de Santiago anuncia extensión en su horario por conciertos de Dua Lipa en Estadio Nacional

La cantante se presentará este 11 y 12 de noviembre en el recinto de Ñuñoa, por lo que se implementará un plan especial de transporte para facilitar el retorno a casa de los asistentes.

Publicado por Gabriela Valdés

Metro de Santiago anunció una extensión en su horario de funcionamiento para los días 11 y 12 de noviembre debido a los conciertos de Dua Lipa en el país.

La cantante se presentará en el Estadio Nacional en el marco de su gira Radical Optimism Tour.

Metro extiende su horario por conciertos de Dua Lipa

Metro de Santiago anunció que algunas estaciones de las Líneas 3 y 6 operarán hasta las 00:30 horas del 11 y 12 de noviembre con accesos diferenciados para ingreso y salida.

Según informó la empresa, las estaciones Estadio Nacional, Ñuble y Ñuñoa estarán habilitadas solo para ingreso por Línea 6.

Estaciones que extienden horario en Línea 3 por salida:

  • Plaza Quilicura
  • Conchalí
  • Hospitales
  • Universidad de Chile
  • Irarrázaval
  • Ñuñoa
  • Plaza Egaña

Estaciones que extienden horario en Línea 6 por salida:

  • Cerrillos
  • Franklin
  • Ñuble
  • Ñuñoa
  • Inés de Suárez
  • Los Leones

Por otro lado, Metro aclaró que la combinación entre ambas líneas en la estación Ñuñoa se mantendrá disponible durante todo el horario extendido.

