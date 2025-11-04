Metro de Santiago informa que tres estaciones de Línea 2 están sin servicio: Revisa estado de red y alternativas de ruta - Chilevisión

El tren subterráneo comunicó que la Línea 2 está operando parcialmente por persona en la vía.
Este martes, Metro de Santiago informó que tres estaciones de la Línea 2 se encuentran sin servicio.
Se trata de Patronato, Puente Cal y Canto y Santa Ana.
Además, las combinaciones de Puente Cal y Canto (a Línea 3) y Santa Ana (a Línea 5) están suspendidas.
Según informó el tren subterráneo a través de sus redes sociales, la causa sería por una persona en la vía.
En desarrollo...
09:52 hrs. Por persona en la vía, #L2 sólo disponible desde Vespucio Norte a Cerro Blanco y Los Héroes a Hospital El Pino.
