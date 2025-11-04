Metro de Santiago informa que tres estaciones de Línea 2 están sin servicio: Revisa estado de red y alternativas de ruta - Chilevisión

El tren subterráneo comunicó que la Línea 2 está operando parcialmente por persona en la vía.

Este martes, Metro de Santiago informó que tres estaciones de la Línea 2 se encuentran sin servicio.

Se trata de Patronato, Puente Cal y Canto y Santa Ana.

Además, las combinaciones de Puente Cal y Canto (a Línea 3) y Santa Ana (a Línea 5) están suspendidas.

Según informó el tren subterráneo a través de sus redes sociales, la causa sería por una persona en la vía.

En desarrollo...