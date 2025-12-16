VIDEO | Murieron abrazados: viralizan acto heroico de pareja arrebatando arma a terrorista en Sídney - Chilevisión

A través de redes sociales se ha dado a conocer la historia de Boris y Sofia Gurman, quienes murieron asesinados en el atentado que se registró en una celebración judía el pasado domingo en Australia.

Conmoción ha generado en redes sociales la historia de Boris y Sofía Gurman, una pareja que murió asesinada tras intentar detener a uno de los terroristas de la playa de Bondi en Sídney, Australia.

El acto heroico fue difundido a través de un video, en el que se ve al matrimonio acercándose a uno de los tiradores del atentado que se registró el pasado domingo en el marco de una celebración judía.

Según constató la BBC, la familia señaló que, aunque nada puede "disminuir el dolor de perderlos", el heroico acto antes de morir los llena “de un abrumador sentimiento de orgullo por su valentía y altruismo”.

Conmoción por muerte de matrimonio en atentado en Sídney

Tras el asesinato comenzaron a conocerse nuevos antecedentes de la pareja que llevaba 34 años de matrimonio.

Boris, de 69 años, era un mecánico jubilado caracterizado por su "generosidad, fuerza silenciosa y voluntad de echar una mano a cualquiera que lo necesitara", indicaron desde su entorno familiar.

Mientras que Sofia, de 61, trabajó en Australia Post, siendo "amada por sus colegas y su comunidad".