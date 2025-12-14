VIDEO | Revelan impactantes imágenes de ataque contra comunidad judía que dejó 12 muertos en Sidney - Chilevisión

Este domingo se produjo un tiroteo en una popular playa de la ciudad de Sídney, Australia, que ha dejado 12 fallecidos y 29 heridos. La policía australiana afirmó que se trató "un ataque terrorista", el cual fue dirigido "contra la comunidad judía". El jefe de la Policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, confirmó que el ataque ocurrió alrededor de las 18:47 hora local en el parque Archer, junto a la playa de Bondi, durante una celebración por el inicio de la festividad judía de Janucá, donde había una gran cantidad de gente reunida. Los autores del ataque fueron dos hombres, donde uno fue abatido por la policía y el otro terminó detenido. Las autoridades no descartan la participación de más personas en el fatal ataque.