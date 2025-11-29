Diferencia de casi 18 puntos: Así están las preferencias presidenciales según Pulso Ciudadano - Chilevisión

El candidato Republicano marca casi el 59% de las preferencias en la última encuesta.

Este sábado se dieron a conocer los últimos resultados de Pulso Ciudadano, donde José Antonio Kast sacó ventaja sobre Jeannette Jara

A 15 días del balotaje, el candidato republicano obtuvo un 58,9%, mientras que la abanderada del Partido Comunista marcó 41,1%. De esta forma, los distancian 17,8 puntos porcentuales.

Sobre el traspaso de votos de los demás candidatos, Kast se quedaría con la mayoría de las preferencias de quienes eligieron en primera vuelta a Johannes Kaiser, Franco Parisi y Evelyn Matthei.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

¿Qué pasa con los indecisos?

Durante las semanas previas a la segunda vuelta, los candidatos tienen la misión de captar el voto de los indecisos, el cual podría beneficiarlos.

Ante esto, Pulso Ciudadano reveló que un 79% de la población declara que está muy decidido con su voto para la elección presidencial. Un 5,9% está medianamente decidido y un 15,1% declara que está poco/nada decidido.

En tanto, quienes aún no saben si irán a votar, representan un 5,6%, mientras que un 5,5 % declara que está muy seguro que no irá a votar.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Percepción de la población de cara a las elecciones

En cuanto a la percepción de quién será el próximo Presidente o Presidenta de Chile, un 53,3% indica a José Antonio Kast, un 24,1% indica a Jeannette Jara y un 22,6% aún no sabe.

Por último, se le consultó a la ciudadanía sobre el presidente Boric, quien termina noviembre con una aprobación de un 27,6% y una desaprobación de un 57,1%. Un 15,3% no sabe cómo evaluar.