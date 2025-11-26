 Parisi arremete contra Kast, el expdte. Frei y la familia Piñera Morel: “Cosas que no se entienden” - Chilevisión
26/11/2025 16:52

Parisi arremete contra Kast, el expdte. Frei y la familia Piñera Morel: “Cosas que no se entienden”

El líder del PDG y excandidato presidencial, hizo duros cuestionamientos a los anuncios de apoyos y reuniones dadas a conocer los últimos días.

El excandidato presidencial y líder del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, criticó duramente al abanderado José Antonio Kast, al exmandatario Eduardo Frei Ruiz Tagle y a la familia Piñera Morel.

A través de su programa Bad Boys, el economista arremetió contra cada uno por sus diferentes anuncios de cara a la segunda vuelta de las Elecciones 2025.

El primer blanco de sus dardos fue la familia del expresidente Sebastián Piñera, como su esposa Cecilia y sus hijos, quienes ayer le dieron su apoyo al abanderado republicano.

Parisi calificó el anuncio como "cosas que no se entienden" y apuntó a que el Partido Republicano fue uno de los opositores de la segunda administración del fallecido mandatario. 

"Primero, la familia Piñera abrazando a Kast (...) pero fueron los republicanos los que le hicieron la vida imposible a (Sebastián) Piñera", disparó.

Luego, Parisi dirigió sus críticas al expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien, si bien no apoyó directamente a la carta de Cambio por Chile, sí se mantuvo una reunión con él y publicó una carta en el que señaba sus coincidencias en algunos puntos.

"Tienes a Frei (Ruiz-Tagle) que fue a abrazar a Kast. Kast votó por el "Sí", apoya a Pinochet y sabemos que los Frei fueron perseguidos por Pinochet", descargó.

Por último, el líder del PDG lanzó sus últimos cuestionamientos contra José Antonio Kast, a quien criticó por su ausencia en debates y otras instancias, como el programa de Don Francisco.

"Acaba de decirle que no a Don Francisco. Oye, ¿cómo le puede decir que no a Don Francisco? Es un ícono; además, es super cordial, es un caballero. Decirle que no a Don Francisco... bueno, no sé, no quiero ocupar epítetos", arremetió.

