¿Jara o Kast? Encuestas pronostican a quién irían los votos de Parisi en segunda vuelta - Chilevisión

Tras los resultados del pasado 16 de noviembre, los votantes del líder del PDG se convierten en un factor determinante que podría inclinar el resultado final.

El futuro de los votos de Franco Parisi vuelve a instalarse como una de las grandes incógnitas de la segunda vuelta presidencial entre Jeannette Jara y José Antonio Kast.

Según las primeras encuestas post-primera vuelta, este segmento de la población es descrito como volátil, heterogéneo y difícil de anticipar con claridad.

Aunque los sondeos coinciden en que el electorado de Parisi no se mueve en bloque hacia ninguno de los dos candidatos, sí muestran ciertos patrones de comportamiento.

¿A quién irían los votos de Parisi, según las encuestas?

A continuación, los resultados de las principales encuestas publicadas después de las elecciones del 16 de noviembre.

Si bien hay una preferencia entre Jara y Kast, lo cierto es que la mayoría de los sondeos arrojan que los votantes de Parisi aún no saben por quién votar en segunda vuelta.

Pulso Ciudadano (20 de noviembre)

José Antonio Kast: 39,8%

Jeannette Jara: 17,5%

Nulo/Blanco/No sabe/No votará: 42,7%

Plaza Pública, Cadem (23 de noviembre)

José Antonio Kast: 34%

Jeannette Jara: 22%

No votará/No sabe/Nulo/Blanco: 44%

Agenda Criteria (23 de noviembre)

José Antonio Kast: 35%

Jeannette Jara: 25%

Nulo o blanco: 40%

Panel Ciudadano, UDD (21 de noviembre)