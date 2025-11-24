 Del teatro y la música a protagonizar la campaña de José Antonio Kast: ¿Quién es Mara Sedini? - Chilevisión
24/11/2025 20:01

Del teatro y la música a protagonizar la campaña de José Antonio Kast: ¿Quién es Mara Sedini?

La profesional, quien fue corista de Myriam Hernández, se sumó en septiembre pasado al equipo de comunicaciones del candidato republicano y en poco tiempo se ha convertido en una de las principales voceras.

Mara Sedini (40), periodista, ha tomado una mayor visibilidad en las últimas semanas en la campaña presidencial de José Antonio Kast, quien disputará la segunda vuelta ante Jeannette Jara el próximo 14 de diciembre. 

La profesional se sumó en septiembre pasado al equipo de comunicaciones del candidato republicano y en poco tiempo se ha convertido en una de las principales voceras, donde también interpreta el jingle oficial de Kast. De hecho, cantó en el Movistar Arena en el cierre de campaña previo a la primera vuelta. 

Sedini, periodista con magíster en comunicación política, se comenzó a involucrar en política en 2019, donde se manifestó contra el estallido social y el primer proceso constitucional. 

Sin embargo, y antes de sus trabajos en "Sin Filtros", Radio Agricultura, canales de televisión y la dirección de asuntos públicos de la Fundación para el Progreso (FPP), la periodista se dedicó a una carrera artística, ya que incursionó en música, teatro y televisión. 

Mara Sedini fue corista de Myriam Hernández y cantó en el Festival del Huaso de Olmué

Mara Sedini Viancos nació en Santiago en 1985. Sus estudios universitarios comenzaron tras entrar al Bachillerato en Ciencias de la Universidad Católica.

Luego comenzó a estudiar ingeniería comercial, no obstante, su vocación iba por el lado artístico. Por esta razón se radicó en Estados Unidos para estudiar Teatro Musical en el Conservatorio de Artes Escénicas The American Musical and Dramatic Academy de Nueva York, donde se especializó en danza, canto y teatro. 

De regreso a Chile trabajó como actriz y cantante, donde además estudió periodismo en la Universidad Gabriela Mistral, e hizo un magíster en Comunicación Política y Asuntos Públicos en la Universidad Adolfo Ibáñez.

En su carrera artística participó del montaje "La Pérgola de las Flores" en el Centro Cultural Gabriela Mistral bajo la dirección de Héctor Noguera. Mientras que por el lado de la música fue corista de Myriam Hernández. Además, en el 2019 interpretó la canción de obertura del Festival del Huaso de Olmué. 

