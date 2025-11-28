 Encuesta Data Influye: Así se mueven las preferencias por Jara y Kast antes de la segunda vuelta - Chilevisión
28/11/2025 11:56

Encuesta Data Influye: Así se mueven las preferencias por Jara y Kast antes de la segunda vuelta

El sondeo evaluó las preferencias de los votantes antes de la segunda vuelta sobre qué candidato tiene la ventaja para ganar la elección y qué porcentaje de electores ya tiene definido su voto para el balotaje.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Faltanto poco más de dos semanas para la segunda vuelta de las Elecciones presidenciales,  se dio a conocer la más reciente edición la encuesta Data Influye.

En el sondeo se consultó a quienes respondieron por el escebario de balotaje entre las candidaturas de Jeannette Jara y José Antonio Kast

Kast saca ventaja a Jara en encuestas

Ante la pregunta de "Pensando en la segunda vuelta presidencial, si ésta se realizara el próximo domingo, ¿por cuál de los dos candidatos votaría Ud.?", el sondeo de Data Influye dio un panorama favorable para el candidato del Partido Republicano por sobre la abanderada oficialista.

Kast obtuvo un 49% de las preferecias por sobre un 34% de Jara, mientras que los votos blancos o nulos alcanzan el 14% y un 3% señala que no votará.

Voto definido para la segunda vuelta

De acuerdo al sondeo, un 79% de los encuestados tiene su voto decidido para el balotaje del 14 de diciembre. 

Ante la misma pregunta, un el 11% señaló que “lo podría cambiar” y 10% reconoció que “no lo sé aún”.

En cuanto a los grupos etarios, el que lidera el mayor porcentaje de decisión con 85% es el de 55 años o más

Más atrás quedaron los que tienen entre 35 y 54 años, con 79% de decisión y finalmente aparecen los de 18 a 34 años con un 77%.

