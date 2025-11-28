Bad Boys canceló programa en vivo con Jara tras negativa de Kast: “La vitrina era para los dos” - Chilevisión

El diputado electo y miembro del espacio, Juan Marcelo Valenzuela (PDG), explicó por qué tomaron esta decisión, a diferencia de lo ocurrido en 2021 donde solo asistió el candidato republicano.

Bad Boys, programa de streaming liderado por Franco Parisi, confirmó que el capítulo en vivo con Jeannette Jara no se llevará a cabo pese a la voluntad de la candidata.

Según explicó el diputado electo y miembro del espacio, Juan Marcelo Valenzuela (PDG), la razón se debe a la negativa de José Antonio Kast.

En entrevista con Turno, Valenzuela explicó por qué tomaron esta decisión, a diferencia de lo ocurrido para la segunda vuelta de Gabriel Boric y Kast en 2021, donde sólo participó el líder republicano.

Bad Boys cancela programa con Jeannette Jara

"El Partido de la Gente el 2021, en mi opinión personal, se equivocó. Lo que corresponde, dado que estamos en una lógica neutra (...) es no tomar partido por ninguno", señaló Juanma Valenzuela.

En ese sentido, el parlamentario electo aseguró que aquella decisión "perjudicó" a la colectividad, ya que atentaba contra su actual lema de campaña "ni fachos ni comunachos".

"La vitrina era para los dos. Entonces, si no va uno, por supuesto que se baja para el otro porque si no tendríamos que hacer un programa como lo hicimos, donde la persona no está y eso no suma en la política", agregó.

Cabe mencionar que no es la única instancia cancelada ante la negativa de Kast. Esta semana se conoció que el programa "Las caras de La Moneda", conducido por Don Francisco, no se realizará por la misma razón.