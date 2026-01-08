Joven con esquizofrenia desapareció en Huechuraba: Su familia hizo urgente llamado en redes - Chilevisión

El pasado domingo 4 de enero, Branco Morales salió de su casa con destino a una parroquia en Huechuraba, pero no volvió con sus familiares.

Una familia de Huechuraba vive días de angustia tras la desaparición de Branco Morales, joven de 22 años cuyo rastro se perdió la tarde del pasado domingo 4 de enero después de salir de su casa y asistir a una iglesia.

El último lugar donde fue visto fue la Parroquia Nuestra Señora de los Pobres, en la mencionada comuna, alrededor de las 19:00 horas. Desde entonces, ni su familia ni las autoridades han logrado dar con su paradero.

La desesperada búsqueda de joven en Huechuraba

Branco padece esquizofrenia, una condición que su familia ha destacado como un factor crítico en la búsqueda, ya que en el momento de desaparecer no llevaba consigo su medicación.

A través de Facebook, su hermana, Darling Morales, ha publicado mensajes en diversos grupos para agilizar la búsqueda del joven.

"¡Estamos desesperados! No tenemos ayuda en la búsqueda. Carabineros trabaja demasiado lento y PDI no puede hacer nada mientras ellos tengan las cámaras tomadas. Ayúdenos, por favor, son horas cruciales, ya lleva mucho tiempo sin sus medicamentos", afirmó la mujer.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

En otra publicación, Darling detalló que algunas personas dicen que "lo han visto por La Florida, por Macul. Les pedimos de corazón que, si alguien lo ve, pueda darnos aviso y retenerlo, por favor (no es agresivo)".

Branco mide aproximadamente 1,86 metros, tiene tez clara y ojos cafés. El día de su desaparición vestía polera azul, short beige y jockey oscuro.

Contacto para información

Si tienes datos que puedan ayudar a dar con el paradero de Branco, la familia ha puesto los siguientes contactos a disposición: