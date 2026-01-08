 Joven con esquizofrenia desapareció en Huechuraba: Su familia hizo urgente llamado en redes - Chilevisión
Minuto a minuto
Corte de luz afecta al sector oriente de Santiago en medio de fuertes ráfagas de viento “Liberalización del suelo”: Quiroz anticipa primeras medidas económicas del gobierno de Kast Revelan video inédito por caso triple homicidio de La Reina: Está vinculado a tesis clave de Fiscalía Joven con esquizofrenia desapareció en Huechuraba: Su familia hizo urgente llamado en redes Metro extenderá su servicio: Anuncian medidas y estrictas fiscalizaciones para conciertos de Bad Bunny
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
08/01/2026 16:03

Joven con esquizofrenia desapareció en Huechuraba: Su familia hizo urgente llamado en redes

El pasado domingo 4 de enero, Branco Morales salió de su casa con destino a una parroquia en Huechuraba, pero no volvió con sus familiares.

Publicado por CHV Noticias

Una familia de Huechuraba vive días de angustia tras la desaparición de Branco Morales, joven de 22 años cuyo rastro se perdió la tarde del pasado domingo 4 de enero después de salir de su casa y asistir a una iglesia.

El último lugar donde fue visto fue la Parroquia Nuestra Señora de los Pobres, en la mencionada comuna, alrededor de las 19:00 horas. Desde entonces, ni su familia ni las autoridades han logrado dar con su paradero.

La desesperada búsqueda de joven en Huechuraba

Branco padece esquizofrenia, una condición que su familia ha destacado como un factor crítico en la búsqueda, ya que en el momento de desaparecer no llevaba consigo su medicación.

A través de Facebook, su hermana, Darling Morales, ha publicado mensajes en diversos grupos para agilizar la búsqueda del joven.

"¡Estamos desesperados! No tenemos ayuda en la búsqueda. Carabineros trabaja demasiado lento y PDI no puede hacer nada mientras ellos tengan las cámaras tomadas. Ayúdenos, por favor, son horas cruciales, ya lleva mucho tiempo sin sus medicamentos", afirmó la mujer.

En otra publicación, Darling detalló que algunas personas dicen que "lo han visto por La Florida, por Macul. Les pedimos de corazón que, si alguien lo ve, pueda darnos aviso y retenerlo, por favor (no es agresivo)".

Branco mide aproximadamente 1,86 metros, tiene tez clara y ojos cafés. El día de su desaparición vestía polera azul, short beige y jockey oscuro.

Contacto para información

Si tienes datos que puedan ayudar a dar con el paradero de Branco, la familia ha puesto los siguientes contactos a disposición:

  • Tyare (hermana): +56 9 2985 7158
  • Maite (hermana): +56 9 3563 6911
  • Mamá: +56 9 3563 6911

Publicidad

Destacamos

Noticias

Inicia el pago de excedentes 2026: Revisa la fecha de devolución de dinero según tu Isapre

Lo último

Lo más visto

La heredera de la Ina: Así cayeron las narco mujeres que lideraban peligrosas bandas en Peñaflor

Una verdadera guerra territorial era la que mantenían dos organizaciones de narcotraficantes en la comuna de Peñaflor. La particularidad es que ambos grupos eran liderados por mujeres.

07/01/2026

“Voy a llegar hasta las últimas consecuencias”: Rafa Araneda se pronunció tras dichos de Sergio Rojas sobre su hijo

El animador conversó en exclusiva con Patricio Sotomayor para Plan Perfecto y se fue con todo contra el periodista.

08/01/2026

Vieron el arma y huyeron: Graban a carabinero de civil que frustró robo a banco en calle San Diego

La tarde de este jueves un funcionario policial que andaba de civil impidió que se un grupo de delincuentes pudieran cometer un robo al interior de un banco en Santiago.

08/01/2026

“Hasta ahora hay 100 fallecidos”: Venezuela entrega por primera vez cifras tras ataque de Estados Unidos

Diosdado Cabello, ministro del Interior y Justicia de Venezuela, habló por primera vez y entregó un balance tras el ataque del pasado sábado cuando Nicolás Maduro fue sacado del país y llevado a Nueva York.

08/01/2026