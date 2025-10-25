Cristián Campos y su hija exigen millonaria indemnización a Raffaella Di Girolamo: Esta es la cifra - Chilevisión

La demanda fue ingresada el pasado 23 de octubre por el abogado representante del actor, Carlos Cortés, donde pide una indemnización de $ 794 millones.

El actor Cristián Campos y su hija interpusieron una demanda civil contra Raffaella Di Girolamo, hija de la actriz Claudia Di Girolamo.

La acción legal se presentó meses después de que Campos fuera sobreseído de la querella por abuso sexual que la profesional había interpuesto en su contra en marzo de 2024.

Según consignó La Tercera, la demanda señala que el actor debió someterse a diversos tratamientos psiquiátricos y neurológicos durante el año y medio que transcurrió entre la denuncia y su posterior sobreseimiento, a raíz del fuerte estrés que le habría provocado el proceso judicial. Dichos tratamientos habrían significado un gasto cercano a los $20 millones.

El documento también detalla las pérdidas económicas derivadas del caso. Campos asegura que dejó de recibir alrededor de $54 millones tras ser excluído de la obra Reunión de apoderados, la que luego fue adaptada como teleserie en televisión. Además, habría perdido papeles en las películas El Tercer Reich, La Ola y La Fuente, lo que habría implicado una merma adicional estimada en $70 millones.

Monto de la indemnización exigida por Cristián Campos y su hija

En total, el actor y su defensa calculan un daño moral avaluado en $600 millones, por lo que solicitan una indemnización total de $794 millones a Raffaella Di Girolamo y a la Fundación para la Confianza.

Por otra parte, la hija del actor junto a María José Prieto también exige una compensación por parte de la psicóloga y la fundación.

El monto que pide la menor asciende a $100 millones, esto debido a que, según señala el documento, la demanda presentada por Raffaella Di Girolamo “repercutió directamente en la menor (…), quien a la fecha de las injurias proferidas en su contra tenía 15 años, debiendo someterse a diversos tratamientos psicológicos desde marzo de 2024 hasta la fecha”.

El documento también señala que “el daño moral sufrido por la menor no solo es un efecto inevitable a la conducta desplegada por los demandados -esto es, que las injurias proferidas causarían un daño en la sensibilidad psíquica de la familia cercana a don Cristián Campos-, sino que, además, era previsible, por cual tales efectos fueron aceptados por estos”.