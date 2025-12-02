 “Me crié como sobrina”: María José Quiroz sorprendió al revelar desconocido vínculo con Zalo Reyes - Chilevisión
Minuto a minuto
Víctimas fueron acribilladas con más de 30 disparos: La principal hipótesis tras doble crimen en Meiggs Congreso despacha a ley proyecto que prohíbe uso de celulares en sala de clases: Regirá desde 2026 AHORA | Senapred solicita evacuar sectores de Limache por incendio forestal VIDEO | Impacto por brutal golpiza de guardias a persona en situación de calle en hospital de Viña del Mar Grupo de adultos mayores acusa engaño de agencia de viajes: Llegaron a Europa sin hotel ni transporte
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
02/12/2025 11:06

“Me crié como sobrina”: María José Quiroz sorprendió al revelar desconocido vínculo con Zalo Reyes

La comediante realizó un homenaje al fallecido músico en Fiebre de Baile y protagonizó un momento inesperado cuando Diana Bolocco le preguntó por la elección de su canción.

Publicado por CHV Noticias

María José Quiroz sorprendió este lunes en Fiebre de Baile tras revelar un desconocido y cercano vínculo que mantenía con Zalo Reyes

Durante la emisión de un nuevo capítulo del estelar de Chilevisión, la actriz realizó una performance homenajeando al "gorrión de Chonchalí" al ritmo de "Mi Prisionera", una de sus baladas más populares.

Sin embargo, el momento inesperado llegó cuando, al finalizar su presentación, la comediante se remontó a su infancia para desclasificar a la audiencia las razones detrás de la elección de la canción.

"Aquí empieza la historia..., yo me crié como sobrina del Zalo Reyes, pero política”, comenzó contando a Diana. 

María José Quiroz sorprende al revelar desconocido vínculo con Zalo Reyes 

En la misma línea, la integrante de Detrás del Muro señaló que "nosotros vivíamos al frente (de su casa) desde que yo tengo uso de razón, entonces todas mis fiestas familiares eran con ellos, con el tío Zalo y la tía Yola".

Quiroz aprovechó la instancia para confesar que en algún momento a ella le gustó "un poquito" el hijo de Zalo. "Cuando yo no quería almorzar, mi mamá lo mandaba a buscar y él se paraba al frente y yo comía”, recordó.

Finalmente, argumentó que la elección de la canción fue con el propósito de rendir un homenaje al artista. 

“Me crié con él, entonces su partida fue emblemática, fue dura para todos, entonces también quise hacerle un homenaje a la tía y a él”, cerró.

Revisa el momento a continuación:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Aguinaldo de Navidad: Consulta con tu RUT si te corresponde y fecha de pago

Lo último

Lo más visto

VIDEO | Impacto por brutal golpiza de guardias a persona en situación de calle en hospital de Viña del Mar

A través de un video que se ha viralizado en redes sociales, se puede apreciar la paliza en el Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar.

02/12/2025

“No puedo perdonar”: Revelan que Valentina Roth habría sido infiel a Miguel de la Fuente

La información fue entregada por Cecilia Gutiérrez en redes sociales, quien además se contactó tanto con Miguel de la Fuente como con Valentina Roth.

02/12/2025

Influencer transmitió en vivo su propio accidente de tránsito: Video es viral

El popular creador de contenido se vio involucrado en un siniestro con otros dos automóviles más. Su comportamiento generó repudio en redes.

02/12/2025

Enel anuncia cortes de luz en 6 comunas de Santiago este miércoles 3 de diciembre

Las comunas afectadas son: Conchalí, Recoleta, Providencia, Pedro Aguirre Cerda, La Florida y Maipú.

02/12/2025