“Me crié como sobrina”: María José Quiroz sorprendió al revelar desconocido vínculo con Zalo Reyes - Chilevisión

La comediante realizó un homenaje al fallecido músico en Fiebre de Baile y protagonizó un momento inesperado cuando Diana Bolocco le preguntó por la elección de su canción.

María José Quiroz sorprendió este lunes en Fiebre de Baile tras revelar un desconocido y cercano vínculo que mantenía con Zalo Reyes.

Durante la emisión de un nuevo capítulo del estelar de Chilevisión, la actriz realizó una performance homenajeando al "gorrión de Chonchalí" al ritmo de "Mi Prisionera", una de sus baladas más populares.

Sin embargo, el momento inesperado llegó cuando, al finalizar su presentación, la comediante se remontó a su infancia para desclasificar a la audiencia las razones detrás de la elección de la canción.

"Aquí empieza la historia..., yo me crié como sobrina del Zalo Reyes, pero política”, comenzó contando a Diana.

En la misma línea, la integrante de Detrás del Muro señaló que "nosotros vivíamos al frente (de su casa) desde que yo tengo uso de razón, entonces todas mis fiestas familiares eran con ellos, con el tío Zalo y la tía Yola".

Quiroz aprovechó la instancia para confesar que en algún momento a ella le gustó "un poquito" el hijo de Zalo. "Cuando yo no quería almorzar, mi mamá lo mandaba a buscar y él se paraba al frente y yo comía”, recordó.

Finalmente, argumentó que la elección de la canción fue con el propósito de rendir un homenaje al artista.

“Me crié con él, entonces su partida fue emblemática, fue dura para todos, entonces también quise hacerle un homenaje a la tía y a él”, cerró.

