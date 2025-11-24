 ¿Qué artista abre la edición 2026? Así quedó la programación oficial del Festival de Viña del Mar - Chilevisión
Minuto a minuto
VIDEO | Las impactantes imágenes del rescate de un pescador en Caldera: Un tripulante sigue desaparecido Jara en picada contra Kast por no querer participar en debates: “La pregunta es: ¿Por qué lo hace?” AHORA | Metro de Santiago informa cierre de dos estaciones en Líneas 3 y 5: Reportan humo en una de ellas “Quedé con ese recuerdo”: El dramático testimonio de padre tras fatal atropello a niña de 6 años en Quilicura “Perturbador y provocativo”: Sobreviviente en Torres del Paine acusa al parque y autoridades de la tragedia
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
24/11/2025 17:48

¿Qué artista abre la edición 2026? Así quedó la programación oficial del Festival de Viña del Mar

Este lunes y a través de redes sociales, el Festival de Viña dio a conocer la programación para la edición 2026 que se realizará entre el 22 y 27 de febrero. 

Este viernes se oficializaron los artistas que dirán presente en el Festival de Viña del Mar 2026, donde entre los nombres más potentes aparecen Gloria Estefan, Juanes y Pet Shop Boys. 

Sin contar a los humoristas, que aún no son anunciados, serán solo dos artistas nacionales: Mon Laferte y Pablo Chill-E.

Mientras que para el público juvenil aparecen en la parrilla la banda surcoreana Nmixx y los argentinos Paulo Londra y Milo J.

Festival de Viña del Mar da a conocer la programación

Este lunes y a través de redes sociales, el Festival de Viña dio a conocer la programación para la edición 2026 que se realizará entre el 22 y 27 de febrero. 

Gloria Estefan y Matteo Bocelli serán los encargados de dar vida a la primera noche. Mientras que la última jornada estará cargada al genero urbano con Pablo Chill-E y Milo J. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Cadem: Así cambió el apoyo a quienes aspiran a la presidencia antes de la segunda vuelta

Lo último

Lo más visto

Encuesta Criteria: Así se encuentran las preferencias presidenciales de cara a la segunda vuelta

El candidato del partido Republicano, José Antonio Kast, se consolidó en el primer lugar con un 59% de las preferencias ante la pregunta "¿quién crees que será el próximo presidente?".

23/11/2025

¿Error de John Bowe? La jugada que abre la esperanza a Mane Swett para recuperar custodia de su hijo

Cámaras de Primer Plano sorprendieron a la actriz a la salida de un tribunal de Nueva York, en Estados Unidos, en medio de una nueva arremetida judicial para recuperar a su hijo.

24/11/2025

“No sé cómo vivir sin él”: El desgarrador adiós de pareja de acróbata chileno que murió en Italia

El fatal accidente ocurrió la noche del pasado viernes cuando Christian Quezada, chileno de 26 años, participaba del acto "La esfera de la muerte".

24/11/2025

Expareja de Mane Swett rompió el silencio por batalla legal: “No es lo que hace un buen padre”

John Bowe enfrentó una nueva audiencia con la actriz en la Corte Suprema de New York y entregó detalles exclusivos sobre la custodia de su hijo al equipo de Primer Plano.

24/11/2025