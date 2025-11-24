¿Qué artista abre la edición 2026? Así quedó la programación oficial del Festival de Viña del Mar - Chilevisión

Este lunes y a través de redes sociales, el Festival de Viña dio a conocer la programación para la edición 2026 que se realizará entre el 22 y 27 de febrero.

Este viernes se oficializaron los artistas que dirán presente en el Festival de Viña del Mar 2026, donde entre los nombres más potentes aparecen Gloria Estefan, Juanes y Pet Shop Boys.

Sin contar a los humoristas, que aún no son anunciados, serán solo dos artistas nacionales: Mon Laferte y Pablo Chill-E.

Mientras que para el público juvenil aparecen en la parrilla la banda surcoreana Nmixx y los argentinos Paulo Londra y Milo J.

Festival de Viña del Mar da a conocer la programación

Gloria Estefan y Matteo Bocelli serán los encargados de dar vida a la primera noche. Mientras que la última jornada estará cargada al genero urbano con Pablo Chill-E y Milo J.