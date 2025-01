“Me van a funar”: El ácido chiste de Claudio Michaux que hizo reír a Carla Jara - Chilevisión

La actriz vio la rutina desde el público, acompañada de su actual pareja, Diego Urrutia, y no pudo contener la risa mientras aparecía en cámara.

Claudio Michaux estuvo presente este viernes en el Festival del Huaso de Olmué y lanzó un ácido chiste sobre Francisco Kaminski que sacó carcajadas a Carla Jara.

El humorista logró conquistar al público con una rutina inspirada en los recuerdos de infancia, la familia e incluso la constante mención de su esposa, hasta que hizo un repaso por el origen de los problemas de salud mental en los chilenos.

El chiste de Claudio Michaux sobre Francisco Kaminski

"¿Saben que sí tenemos? Más ansiedad que la chucha. Obvio que íbamos a ser ansiosos, si los programas infantiles que veíamos, empezaban de forma explosiva, dejando a los niños en modo alerta porque Cachureos en Chile, no empezaba tranquilo. Empezaba así: '¡El grito, el grito, el grito!'", relató Michaux.

En esa misma línea, agregó: "Después empezaban las canciones de Cachureos ¿Canciones que hablaban del amor, de la familia? No. Canciones que decían: 'Que se mueran los feos'".

La mención de extinto programa sacó carcajadas en el público, cuando Claudio decidió ir más allá y mencionó a la ex pareja de Carla Jara: "La canción decía que se mueran toditos, toditos, toditos. Yo pensaba en mi papá, en el alcalde… no. Ah, pero ¿Kaminski? ya. Me van a funar. Ya".

Jara estaba en el público viendo el espectáculo acompañada de su pareja, Diego Urrutia, y no pudo aguantar la risa al escuchar el chiste, mientras era enfocada por las cámaras.