“Quiere demostrarle al mino nuevo...”: Daniela Aránguiz hizo pebre a Carla Jara por dichos en La Divina Comida - Chilevisión

Daniela Aránguiz aseguró que los dichos de Carla Jara en La Divina Comida tenían otra intención detrás y aseguró que cree que no ha superado a Francisco Kaminski.

Este martes, Daniela Aránguiz se fue en picada contra Carla Jara a raíz de las declaraciones que dio en el último capítulo de La Divina Comida, donde habló de la infidelidad de Francisco Kaminski y su actual relación con Diego Urrutia.

Al respecto, Jara aseguró: "Estoy increíble. Muchas veces, a la gente le cuesta creer que uno esté bien, pero porque creo que el tiempo pasa muy rápido. Entonces, la gente, un poco se olvida de que lo que me pasó, pasó hace mucho. Pasó en febrero".

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Daniela Aránguiz hizo pebre a Carla Jara

Los dichos de la actriz no fueron del agrado de Aránguiz, quien sentenció en el programa Sígueme: "Eso que dice ella en La Divina Comida es para quedar bien con el pololo nuevo, ¿Tú crees que no se pica?".

Aunque la teoría fue ampliamente debatida por sus compañeros de panel, Aránguiz reiteró: "Yo quiero decir que no le creo nada a Carla Jara, yo creo que esto es un discurso perfecto como animadora de TV, bajito perfil: 'me permito, me permito'. No, yo no le creo nada".

Acto seguido, Daniela explicó que, a su parecer, hay actitudes contradictorias en Carla Jara: "Si ella fuera tan zen: 'modo zen, modo zen', no hubiera expuesto. No hubiese hecho esos videos en la noche así en la oscuridad: 'mentiroso, Kaminski'. Yo no le creo nada".

Asímismo, Aránguiz planteó que detras del actuar de Carla Jara existiría una intención oculta: "Esa cuestion es ¿Por qué? Porque quiere demostrarle al mino nuevo que ya está bien, que él es todo en su vida, que está con él y que... ¿El otro? Ya no está ni ahí con él", arremetió.

Además, planteó una estrategia laboral detrás: "Carla es muy inteligente y está haciendo la pega muy bien, muy bien y ella está manteniendose en el perfil TVN, y lo segundo, le quiere demostrar a Diego Urrutia que ella no siente nada por Kaminski", comentó Daniela.

Finalmente, Aránguiz señaló que cree que Carla Jara incluso puede arrepentirse de todo lo que dijo, dado que "uno se arrepiente porque quedas en vergüenza como tóxica y ridícula con la nueva pareja que tienes", cerró.