“Inconsecuente”: Daniela Aránguiz arremetió contra padre de Jorge Valdivia tras entrevista - Chilevisión

A pesar de que Luis, padre del Mago, afirmó que viajará a Rancagua para intentar ver a su hijo, la ex Mekano aseguró que el ex futbolista ya le negó la visita.

Este domingo fue el gran estreno de Primer Plano, donde se abordó el caso de Jorge Valdivia, con Luis, su padre, en el estudio del programa de espectáculos.

"Ha sido un tiempo muy parecido a una pesadilla, que ojalá prontamente pueda desaparecer", partió diciendo en la declaración el invitado.

VER MÁS SOBRE SHOW

El padre del ex futbolista rompió en llanto e insistió en la inocencia del Mago, quien se encuentra en prisión preventiva en la cárcel de Rancagua por dos denuncias de violación.

Además, Luis Valdivia afirmó que a pesar de estar distanciado hace varios años de sus hijos, visitará prontamente a Jorge, y espera que este deje de lado los problemas y lo reciba en el recinto penitenciario.

Daniela Aránguiz le responde a su ex suegro

A Daniela Aránguiz, ex esposa del Mago y madre de sus hijos, no le pareció nada bien la presencia de su ex suegro en el Primer Plano. "Fue un error tremendamente grave", afirmó la panelista del programa Sígueme de TV+.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

"Espero que no se sienta ofendido, porque no es mi idea faltarle el respeto. Pero sí lo encuentro inconsecuente y vendido. Cuando uno tiene un hijo lo tiene que apoyar en silencio, sobre todo cuando los medios de comunicación no son su territorio", agregó la ex Mekano.

Por último, señaló que a pesar de las intenciones de su padre, el Mago ya se negó recibirlo en prisión: "Si yo quiero ayudar a mi hijo, me voy a quedar en silencio y no voy a hacer nada que pueda perjudicar o meter bulla... Él debió quedarse callado sentado en su casa. Sobre todo cuando no tiene una relación con Jorge, cuando él insistió y se enroló para ir a verlo y el mismo Jorge le denegó la visita".