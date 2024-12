Padre de Jorge Valdivia descarta haberle quitado plata a su hijo: “Eso es una mentira” - Chilevisión

En medio de la caótica situación de Jorge Valdivia, que sigue en prisión preventiva mientras se investiga las denuncias por violación, el que rompió el silencio fue su padre, Luis Valdivia.

En entrevista exclusiva con Primer Plano, el papá del ex futbolista habló sobre la situación familiar, abordando la dura acusación que se le hizo de quedarse con dinero del otrora volante en la época que lo representaba.

Consultado sobre estos comentarios, que en parté tocó Claudio Valdivia en un reality, el familiar del ex profesional comentó: "Escuché a Claudio y fue otro balde de agua fría que sufrí".

"Eso es absolutamente una mentira. No es así. Jamás le toqué un peso a Jorge. Al contrario, yo trabajé para Jorge, para no gastar plata, con terceros, que hicieron una gestión para él. Imposible poder afirmar eso. Jamás hice, nunca", agregó.

Valdivia padre reconoció que no pudo ahorrar a lo largo de su vida "porque siempre trabajé. Durante el tiempo que estuve representando a Jorge yo trabajaba. Estuve 30 años en una empresa. Gracias a Dios, no tuve necesidad de quitarle dinero (a Jorge) y tampoco ahorré".

La defensa de Luis Valdivia a su hijo Jorge Valdivia

Además, Luis Valdivia no ocultó su emoción por la situación que atraviesa su hijo. "Es mi hijo, cuántas alegrías y orgullo le dio al país, a sus padres, por supuesto que quiero verlo (...) Mi hijo siempre, hasta el final de los días, seguirá siendo un ídolo en Chile", dijo.

"Confío plenamente en Jorge (...) Se equivocó quizás en algún momento de su vida y está ocurriendo lo que está ocurriendo, pero nosotros como padres debemos seguir creyendo en los hijos y darle nuestro apoyo", añadió.

Sobre su lejanía con el ex futbolista, a quien no le habla hace casi tres años, afirmó que "busco alguna buenarazón que haya generado este distanciamiento. Tal vez puedo estar equivocado, pero pienso que la separación con mi ex esposa debe haber sido una buena razón".

"Sí (fui infiel), lo debo aceptar. No sé si esa es la razón porque los hijos se han distanciado del padre", mencionó.

Mira las declaraciones acá