 Claudia Pérez reveló lo más positivo tras su quiebre con Rodrigo Muñoz: “Ha sido súper lindo” - Chilevisión
24/09/2025 20:01

Claudia Pérez reveló lo más positivo tras su quiebre con Rodrigo Muñoz: “Ha sido súper lindo”

La actriz hablará de su quiebre matrimonial y reflexionará sobre el antes y después tras el proceso personal que vivió en el nuevo capítulo de La Divina Comida.

Publicado por CHV Noticias

Claudia Pérez habló de su separación de Rodrigo Muñoz y contó lo que aprendió a un año y medio del quiebre con el actor. 

La actriz estará en el nuevo capítulo de La Divina Comida haciendo dupla con su amiga Sigrid Alegría, frente a los humoristas Bodoque y Cebolla de Fusión Humor. 

En ese contexto, la intérprete reflexionó sobre el antes y después que vivió tras terminar su relación de más de 20 años y, detalló las cosas que ha sacado en positivo tras este proceso personal. 

Al respecto, Pérez señalo que se ha preguntado “qué le pasa cuando decides separar aguas y se ha creado un vínculo tan fuerte que no sabes dónde terminas tú y dónde empieza el otro”.

Creo que eso ha sido súper bonito de separarme, entender qué es lo mío, porque yo me emparejé súper chica, me emparejé a los 18 años”, agregó.

Claudia Pérez y lo positivo de su separación

Respecto a su descubrimiento personal, señaló que “siento que hoy, después de un año y medio, un año y siete meses de separada puedo decir esto es mío, esto era mío, no era de él”.

Claudia Pérez también destacó la importancia de “entender que los procesos son súper distintos unos de otros, como que no hay recetas y hay que respetar eso y abrazar la diferencia de los procesos de cada una, o cada uno, y eso ha sido súper lindo”.

