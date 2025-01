“Me enamoré”: Rodrigo Muñoz revela primera fotografía con su nueva pareja que es 20 años menor - Chilevisión

Fue hace unos días cuando el actor sorprendió al anunciar su quiebre con Claudia Pérez tras 32 años de matrimonio. Ahora, el "tórtolo" dio a conocer un acaramelado registro con su nueva pareja.

Hace unos días, Rodrigo Muñoz impactó al mundo del espectáculo al confirmar su quiebre sentimental con Claudia Pérez, con quien formó una de las parejas más emblemáticas del ámbito artístico criollo.

Ambos compartieron por años su pasión por las artes escénicas y trabajaron juntos en múltiples proyectos que se extienden hasta hoy. Sin embargo, luego de 30 años y dos hijas en común, decidieron dar término a la unión.

"Para mí fue un infierno separarme, no lo podía creer, además de la forma que fue, extraño: Nada concreto, desgaste de pareja", declaró en una entrevista con La Cuarta.

Lo que no imaginó es que la vida tenía preparada una sorpresa pues, además de dar a conocer la inesperada ruptura, también desclasificó que conoció a una mujer 20 años menor y que se encuentra en una nueva relación amorosa.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

"Terminamos sentados en una cuneta y me enamoré"

"Yo estaba tan desesperado que me encomendé a San Expedito, porque no sabía qué hacer, estaba perdido en la vida, pasé tres días acostado sin comer ni tomar agua, estaba mal", lamentó en diálogo con Las Últimas Noticias. Ahora, cuenta cómo conoció a su nuevo amor.

Según relató, fue a través de Instagram que establecieron el primer contacto, ya que la mamá de su ahora pareja era fanática de sus personajes. "Nos conocimos y empezamos a conversar y no nos separamos más", contó.

"Nos juntamos en Providencia, la invité a un restaurante y me dijo que no, que prefería tomarse un café en una Copec. Eso me encantó, me dijo: 'no quiero un restaurante, quiero un café y que nos conozcamos'. Terminamos sentados en una cuneta (...) y me enamoré", recordó.

Luego, señaló que "me embalé de su cariño, de su trato. (...) De repente llega esta niña amable, cariñosa, a la que además le gusto y a la que le gusta que yo sea gracioso", concluyó en el citado medio.

Mira la fotografía de Rodrigo Muñoz y su pareja: