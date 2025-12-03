Pamela Jiles llamó al PDG a “transparentar” cifras de consulta digital por segunda vuelta - Chilevisión

La diputada emplazó a su partido que entregue los detalles de la votación interna. "Un proceso de democracia directa debe ser avalado con la mayor transparencia y probidad absoluta", afirmó.

La diputada Pamela Jiles pidió transparentar las cifras de participación de la consulta digital del Partido de la Gente (PDG), en que no se inclinaron por ningún candidato presidencial de cara a la segunda vuelta.

Cabe recordar que el pasado 30 de noviembre, la colectividad liderada por Franco Parisi reveló los resultados de su votación interna: un 78% de los participantes votaron "nulo".

La opción de José Antonio Kast obtuvo un 20%, mientras que Jeannete Jara solo recibió un 2% de las preferencias.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Pamela Jiles emplaza al PDG por consulta digital

A través de X, Jiles, única parlamentaria del PDG en la actual legislatura, emplazó a su partido para que detalle cómo fue el mecanismo detrás de la consulta digital.

"Sugerí a los responsables legales de nuestro partido que entreguen la información detallada de la consulta interna, teniendo en cuenta la Constitución y la ley vigentes en Chile, y la exigencia ciudadana de transparencia y probidad absoluta", expresó.

Previamente, en declaraciones consignadas por La Segunda, la diputada aseveró que "no se puede exigir probidad y denunciar corrupción sin practicarla in extremis. Un proceso de democracia directa debe ser avalado con la mayor transparencia y probidad absoluta".

Las declaraciones de la periodista han generado tensión al interior de PDG. Su presidente, Rodrigo Vattuone, declinó referirse a cuántas personas participaron en la votación digital.

"La vez pasada dimos a conocer las cifras y los analistas las malinterpretaron. Ahora entregamos porcentajes. Lo que sí puedo decir es que no votó poca gente, fue más participación que cualquier encuesta que conocemos", aseguró Vattuone a Radio 13C.