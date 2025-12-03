 ¿Qué pasaría con TVN si Kast o Jara llegan a La Moneda? Esto dijeron los candidatos - Chilevisión
03/12/2025 11:39

¿Qué pasaría con TVN si Kast o Jara llegan a La Moneda? Esto dijeron los candidatos

Durante el debate Archi 2025, Jeannette Jara y José Antonio Kast fueron consultados sobre su postura ante la posibilidad de una inyección de recursos públicos del Estado a Televisión Nacional de Chile. La candidata del oficialismo explicó que le gustaría un cambio en el modelo de negocios de TVN y "asimilarse a la BBC en Inglaterra, como un canal público plural de noticias". El abanderado del Partido Republicano destacó que "vamos a hacer todo lo necesario para que la televisión pública en Chile funcione como debe ser". 

