¿Qué pasaría con TVN si Kast o Jara llegan a La Moneda? Esto dijeron los candidatos - Chilevisión

Durante el debate Archi 2025, Jeannette Jara y José Antonio Kast fueron consultados sobre su postura ante la posibilidad de una inyección de recursos públicos del Estado a Televisión Nacional de Chile. La candidata del oficialismo explicó que le gustaría un cambio en el modelo de negocios de TVN y "asimilarse a la BBC en Inglaterra, como un canal público plural de noticias". El abanderado del Partido Republicano destacó que "vamos a hacer todo lo necesario para que la televisión pública en Chile funcione como debe ser".