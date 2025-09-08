Francisco Vidal renuncia a la presidencia del directorio de TVN - Chilevisión

De acuerdo a un comunicado del canal, la decisión se produce "ante las reiteradas declaraciones del candidato presidencial José Antonio Kast y de su principal asesor, Cristian Valenzuela, sosteniendo que TVN no da garantías de pluralidad", lo que, en sus palabras "constituye una ofensa a los siete directores".

Francisco Vidal presentó su renuncia a la presidencia del directorio de Televisión Nacional de Chile (TVN) este lunes, después de casi dos años en el cargo.

A través de un comunicado, compartido por el área de Comunicaciones y Asuntos Públicos del canal, Vidal explicó que su decisión se produce tras "las reiteradas declaraciones del candidato presidencial José Antonio Kast y de su principal asesor, Cristian Valenzuela, sosteniendo que TVN no da garantías de pluralidad".

"El pluralismo de TVN está garantizado por la composición política de su Directorio", señaló el exministro, quien afirmó que constituye "una ofensa a los siete directores que se coloque en cuestión su función en el canal".

En esa misma línea, el histórico militante del PPD afirmó que "sostener que mi presencia en el directorio podría intervenir, de alguna manera, en la pauta del Departamento de Prensa o en algún espacio programático, constituye una nueva ofensa al profesionalismo del equipo y del trabajo que sus periodistas realizan día a día".

Luego, resaltó que todas las áreas de la señal están al tanto de su "compromiso personal con el principal activo de un canal público: su pluralismo y credibilidad".

"He decidido presentar mi renuncia al Presidente de la República, a contar del martes 9 de septiembre de 2025, al Directorio de TVN, esperando dejar de ser un pretexto para ofender a los trabajadores del canal, a su Directorio y en particular a sus periodistas", agregó.

