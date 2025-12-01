 ¿A quién apoyarán? PDG publicó resultados de consulta interna de cara a segunda vuelta - Chilevisión
01/12/2025 07:49

¿A quién apoyarán? PDG publicó resultados de consulta interna de cara a segunda vuelta

El Partido de la Gente, colectividad liderada por Franco Parisi, se sometió a una votación digital a nivel nacional para elegir a cuál de los dos candidatos apoyará en el balotaje.

Publicado por CHV Noticias

Este domingo, el Partido de la Gente (PDG) entregó los resultados de su consulta interna digital sobre la segunda vuelta presidencial entre José Antonio Kast y Jeannette Jara.

Los afiliados a la colectividad tenían tres opciones: Kast, Jara o Nulo/Blanco.

Cabe mencionar que Franco Parisi obtuvo un sorpresivo tercer lugar en primera vuelta, logrando el 19,7% de las preferencias, por lo que sus votos serán clave en el resultado final.

¿Jara o Kast? Los resultados de votación interna del PDG

Tras la votación digital a nivel nacional, la consulta interna terminó con los siguientes resultados:

  • Jeannette Jara: 2%
  • José Antonio Kast: 20%
  • Nulo o Blanco: 78%

Luego de los resultados, Parisi señaló: "Si los fachos dicen que somos comunachos y los comunachos dicen que somos fachos, es justamente porque no somos ni fachos ni comunachos. Entiendan, somos clase media y ponemos en el centro las buenas ideas para la gente".

En tanto, Jara señaló que "respeto absolutamente las decisiones que toma el Partido de la Gente y sus procesos de consulta y toma de decisión".

"Los resultados que conocimos solo me refuerzan la necesidad de salir a comunicar más fuertemente los puntos en común que tenemos con Franco. Ambos compartimos una preocupación central: el alto costo de la vida en nuestro país y la necesidad de aliviar el bolsillo", agregó.

Hasta el momento, Kast no se ha referido a la votación interna del PDG.

