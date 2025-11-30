 ¿Jara, Kast o nulo? Militantes del PDG deciden este domingo su postura en segunda vuelta - Chilevisión
30/11/2025 12:05

¿Jara, Kast o nulo? Militantes del PDG deciden este domingo su postura en segunda vuelta

Franco Parisi logró la tercera mayoría en la primera vuelta presidencial, con más de 2 millones de preferencias, las cuales deberán inclinarse por uno de los dos candidatos o dejar el papel en blanco.

Este domingo los militantes del Partido de la Gente (PDG) serán parte de una consulta digital para tomar una postura de cara a la segunda vuelta presidencial.

Los afiliados al PDG tendrán tres opciones: Jeannette Jara, José Antonio Kast o nulo.

Cabe resaltar que Franco Parisi, abanderado del partido, obtuvo un sorpresivo tercer lugar en primera vuelta, logrando el 19,7% de los votos. 

La decisión del PDG en segunda vuelta

Tras las elecciones del pasado 16 de noviembre, Jara y Kast comenzaron una importante misión, captar los votos de Parisi.

Esto porque el porcentaje de preferencias para el líder del PDG se traduce a 2.5 millones de sufragios, los cuales podrían marcar una clara diferencia en el balotaje final.

Si bien en las elecciones de 2021 Parisi depositó su apoyo en Kast por sobre el actual presidente Boric, esta vez optó por una postura cauta, dejando todo en manos de sus adeptos.

